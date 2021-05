Panică într-un bloc din Iași, după ce acoperișul clădirii a fost cuprins de flăcări. 50 de oameni, evacuați

S-a instalat panica într-un bloc din Iași, după ce acoperișul clădirii a căzut pradă flăcărilor și un fum gros a inundat zona.

Aproximativ 50 de oameni au fost evacuați în grabă de pompierii chemați de urgență. Apoi militarii s-au străduit să potolească vâlvătaia, care amenința să se extindă.

În Cluj, în schimb, focul a transformat în scrum o bună parte dintr-o fabrică de hârtie. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

La Iași, alarma a fost dată de un bărbat care a simțit un miros puternic de fum.

În scurt timp, zona a fost împânzită de pompieri, iar oamenii care locuiesc în blocul cu trei scări au fost evacuați.

Citește și Incendiu la un bloc din Târgu Mureș. 30 de persoane au fost evacuate

Femeie: ”Ne-au bătut la ușă să ieșim afară din casă. Am simțit fum, am deschis geamul și am văzut fum pe geam."

Tânără: ”Țipau vecinii afară că ardem în casă. Am simțit eu miros de fum. Ne-au bătut la ușă și m-au scos afară."

Femeie: ”Era ușa deschisă. Am auzit pocnituri, a venit o domnișoară și a bătut la ușă."

Focul, izbucnit în mansarda clădirii, nu a apucat să se extindă. Militarii au desfăcut tabla de pe acoperiș și au stins flacările.

Ionuț Grădinaru, inspector șef ISU Iași: ”S-a acționat cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, trei transport apă, două autoscări și două echipaje de prim ajutor."

Potrivit anchetatorilor, cauza incendiului este supraîncălzirea instalației electrice.

În Dej, o fabrică de hârtie a căzut pradă focului. Fumul gros a fost văzut de oameni de la sute de metri depărtare, iar vălvătaia a înghițit mai multe construcții.

Portar: ”Era fum din ăsta negru, negru.”

Andrei Biriș, purtătorul de cuvânt al ISU Cluj: ”Flacările au fost stinse relativ repede, reușind limitarea acestora mai departe."

Halele se întind pe aproape zece mii de metri pătrați, iar acolo muncesc zilnic mai bine de două sute de angajați, În momentul în care a izbucnit incendiul, înăuntru se aflau mai puțin de 50 de oameni și toți au scapăt teferi. Pagubele materiale sunt însă însemnate. Flacările au afectat peste 25 la sută din suprafața fabricii.