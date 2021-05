Incendiu la un bloc din Târgu Mureș. 30 de persoane au fost evacuate

Panică marți dimineaţă într-un cartier din Târgu Mureş. 30 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc cu patru etaje după un incendiu izbucnit la unul dintre apartamentele imobilului.

Focul a pornit de la etajul trei al unei locuinţe în care se aflau trei persoane. Întreaga familie a ajuns la spital din cauza intoxicaţiei cu fum, iar alţi locatari au suferit atacuri de panică.

Alarma s-a dat marți dimineaţă, în jurul orei 5. Cel care a sunat la pompieri a fost proprietarul apartamentului, care şi-a văzut locuinţa inundată de fum. Incendiul ar fi pornit dintr-una dintre camere, loc unde focul a distrus aproape totul. În apartament era o familie de trei persoane. Bărbatul, trezit din somn de fumul înecăcios, s-a refugiat pe balcon pentru că nu mai putea să respire. Soţia şi fiica lui au reuşit să iasă din locuinţă.

Până la sosirea pompierilor, vecinii treziţi de fum, au încercat şi ei să stingă focul. La sosirea echipajelor de intervenţie a fost evacuat blocul.

Vecin: ”Am dat cu apă cu vecinul împreună, cu găleţile, dar nu am mai reuşit să stingem incendiul în camera din mijloc, de acolo s-a propagat, nu ştiu din ce cauză. A bătut la uşă şi ne-am dus sus, vecinul era deja intoxicat cu fum, era ieşit pe balcon că acolo nu mai reuşea să primească aer. De speriat nu pot să zic, dar au fost care s-au panicat ne-au scos afară pe toţi”.

Mai multe persoane au avut atacuri de panică din cauza fumului înecăcios care inundă imobilul.

Vecină: ”Am deschis repede geamurile şi am început să ţip, să faceţi ceva să nu mor aici că sunt singură. Normal că m-am speriat. M-a coborât un pompier, am pus un prosop ud şi am coborât. Era la patru dimineaţa, la ora aia nu îţi dai seama că îţi arde blocul”.

Pompierii au reuşit să oprească flăcările înainte ca acestea să ajungă şi la celelalte apartamente. Deocamdată nu se cunoaşte cauza incendiului, însă nu este exclus ca acesta să fi pornit de la o lumânare uitată aprinsă. Starea celor trei persoane transportate la spital este bună.

Raul Toduț, şef al gărzii de intervenţie: ”Incendiul se manifesta cu flacără deschisă. Au fost evacuate un număr de 31 de persoane dintre care 25 de persoane evacuate de către persoanele de intervenţie, şase s-au autoevacuat".

Din nefericire, familia este la al doilea necaz, când incendiul le distruge bunurile. În urmă cu câteva luni, familiei i-a ars o casă în construcţie, aflată la câţiva kilometri de Târgu Mureş.

Locatarii blocului au putut reveni în locuinţe imediat ce imobilul a fost ventilat, iar sistemele de gaz şi electricitate au fost verificate.