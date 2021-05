Gest eroic al unui adolescent din Iași. A intrat într-un apartament plin de fum pentru a salva o bătrână

Au fost momente de groază într-un bloc din Iași, acolo unde oamenii au ieșit din case, speriați de fumul gros care s-a răspândit pe scară.

Curajos, un tânăr de 14 ani a intrat în apartamentul din care ieșea mirosul și a scos-o pe proprietara încremenită de spaimă. Totul a pornit de la o lumânare lăsată nesupravegheată lângă o bibliotecă, spun pompierii.

Alarma la 112 s-a dat în jurul amiezii în cartierul Nicolina din Iași. Dintr-un apartament de la etajul 4 al unui bloc ieșea miros de fum. Speriați, locatarii au cerut ajutorul pompierilor.

Femeie: „O candelă lăsată în dormitor și a luat o biblitoteca foc. Oamenii au coborât toți, vă dați seama s-a simțit mirosul de la blocul de vizavi".

Femeie: „Am stat în sufragerie, la balcon cu geamurile deschise, copiii lângă mine ca să nu inhalăm fum. Ne-am speriat da, era foarte mult fum, negru, am inhalat, vedeți că a venit și ambulanța”.

Un adolescent de 14 ani a dat dovadă de un curaj incredibil. A pătruns în locuința cuprinsă de fum, ca să o salveze pe proprietara apartamentului, o femeie de 60 de ani care a intrat în panică văzând că i-a ars biblioteca.

Adolescent: „M-am dus pe hol și am văzut că e prea mult fum. Mi-am pus geaca și am intrat în apartament, am scos-o și am dus-o în apartamentul meu, ca să ia aer.

- Ce era acolo?

- Pusese o lumânare și a luat foc un dulap cu cărți".

Când au ajuns echipajele de salvare, flacările erau deja stinse, iar 10 oameni coborâseră din bloc.

Din fericire, locatarii nu au suferit intoxicații grave cu fum și au refuzat transportul la spital, după primele îngrijiri medicale primite în fața blocului.

Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași: „S-au identificat 4 adulți și 6 copii care au avut nevoie de intervenție medicală de urgență, au fost evaluați s-a constat că toți erau stabili hemodinamic, conștienți".

Pompierii au deschis acum o anchetă.