(P) Interviu cu Liana Leriu de la TonCorner

Magazinul TonCorner este prezent pe piața din România de 5 ani și este situat în București, sector 1, pe Bulevardul Mihalache nr 127. Compania deține și un magazin online unde clienții pot vizualiza și achiziționa produsele comercializate și serviciile adiacente.

Cum se arată anul 2023 pentru Lia Leriu? Câteva cuvinte despre proiectele de anul acesta

Cum să spun… de la an la an, posibilitățile și provocările sunt din ce în ce mai mari și acest lucru mă încântă. Pe măsură ce bussines-ul crește, cu atât mă bucur să pot face mai multe din lucrurile pe care mi le-am propus. În calendarul anului 2023 am prevăzut acțiuni prin care mi-aș dori ca reputația noastră să nu o ia înainte să ne depășească, mi-aș dori să creștem frumos de la un an la altul, organic și să ajungem să fim o referință de inspirație pentru cei pasionați de amenajări interioare.

Ce planuri ai pentru anul 2023 ?

Toate acțiunile pe care le întreprind zi de zi sunt pentru ca TonCorner să intre în lumea „creatorilor de culoare”. Pentru aceasta continuăm să lansăm colecții noi de culori, alături de nume recunoscute din designul ambiental sau vestimentar. Mai precis, în 2023 o să avem două colectii noi de culori, pe care îmi rezerv dreptul de a păstra distrecția pentru a nu strica surpriza lansărilor.

În plus, avem o nouă colecție de tapet lansată deja în luna Ianuarie a acestui an: tapet pentru camera copiilor Sauvage, care este deja disponibilă pe site si în magazin. Colecția este compusă din 8 decoruri, din care o imagine panoramică disponibilă în 3 palete de culori și 2 dimensiuni . Celelalte 7 decoruri ale colecției de tapet pentru copii SAUVAGE sunt disponibile în 6 variante de culori.

În paralel, consolidăm reputația produselor și serviciilor noastre încercând să ajungem la câți mai multi iubitori de culoare și frumos.

Poți să-mi povestești puțin despre tipologia produselor TonCorner?

Produsele pe care le comercializăm sunt în principal vopselurile și tapetul digital. Adiacent acestor categorii de produse avem și servicii precum zugrăvire, mai ales pentru vopselele decorative cu diverse efecte murale, dar și pentru vopseaua lavabilă, servicii de aplicare tapet și atelierele unde oferim cursuri de recondiționare a lemnului și respectiv cromatică și îmbinarea culorilor.

Cu vopselurile noastre se poate vopsi orice suprafețe de la zidărie, la lemn, metal, gresie, faianță, PAL, mobilier din MDF sau chiar ceramică. Cu o amorsă dedicată și respectând pașii de vopsire, chiar se poate vopsi orice. Avem vopsea de interior și vopsea pentru exterior. Cea mai apreciată vopsea este vopseaua decorativă cu diferite efecte murale de la Stucco Venețiano, la aspect marmorat, de var, de beton sau aspect structurat.

Vopselurile le avem în peste 1000 de culori unice pe care le punem la dispoziția tuturor. Toate culorile noastre sunt creațiile diverșilor artiști din domeniul designului din UK și Franța, ori sunt culori celebre, evergreen.

Finisajul vopselurilor poate fi mat, satinat sau lucios. Finisajul mat reflectă puțin lumina, ceea ce conferă profunzime nuanțelor. Cele lucioase reflectă mult lumina creând un «efect oglindă», iar finisajele satinate se află la jumătatea distanței dintre vopselele mate și lucioase. Este vorba de finisaje cu luciu lejer, care reflectă discret lumina și pot fi utilizate pentru a crea relief pe anumite elemente sau pentru a stabili contrastele între mat si lucios.

La tapet avem 6 colecții de tapet realizate de designeri. Fiecare colecție este prezentă cu mai multe modele și în mai multe culori, astfel că la final avem sute de alegeri. La tapetul digital pe care îl comercializăm recomandăm întotdeauna și culori complementare de vopsea, astfel încât ambientul final să fie echilibrat cromatic.

Care sunt provocările business-ului?

Anul acesta logistica va fi una din cheile de reușită. Posibilitatea de a servi imediat clientul, presupune stoc, servicii de colorare și manipulare, ambalare, servicii care trebuie să fie cât mai aproape de perfecțiune.



Cum vă diferențiați de concurență?

Ne dorim să fim percepuți de clienți ca un serviciu personalizat, "sur-mesure". Nu numai faptul că toate culorile noastre sunt semnate de creatori cu nume sonore, dar și experiența de cumpărare este specială. Consilierea cromatică, testarea nuanțelor la domiciliu, disponibilitatea și sprijinul pentru aplicarea produselor converg toate către satisfacția beneficiarului, dar și plăcerea prestatorului. Avem norocul de a fi înconjurați de culoare și de frumos și suntem conștienți de acest aspect.

Care este misiunea și viziunea ta pe termen lung ca femeie Antreprenor?

Nu cred că există o asemenea viziune. Nu cred că femeile antreprenor au altă optică decât bărbații antreprenori, respectiv reușita în carieră și profitul.

Bine, atunci care este particularitatea faptului de a fi o femeie antreprenor?

Pentru mine personal, nu calitatea de femeie antreprenor este provocatoare în lumea afacerilor, ci calitatea de mamă. Timpul este o resursă epuizabilă. Și prioritățile foarte greu de stabilit atunci când pe lista se aglomerează îndatoririle de mamă și cele de antreprenor. Nu este ușor să găsești un echilibru. Cred că dacă aș fi ales antreprenoriatul ca primordial, acum m-aș fi simțit mai puțin împlinită.

Ce te inspiră Lia? De unde îți iei energia și inspirația?

Ca toată lumea, din emoții, din senzații, din micile și marile plăceri ale vieții: din mirosul copiilor în pijamale dimineața, din torsul motanului pe calorifer, din copioasele mese la prânz cu prietenele, furate cu regularitate timpului pe care nu îl am, din aroma de cafea, dintr-o carte savurată la umbră sau la soare, dintr-un strâns de mână, o îmbrățișare, din fiorul unei melodii, din frisonul unei trăiri....





