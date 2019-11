Orban, după o discuție cu Isărescu: „Anul viitor nu va apărea nicio taxă nouă"

„Interesul şi obiectivul comun pe care îl avem este acela de a corela politicile guvernamentale cu politicile Băncii Naţionale, pentru a asigura echilibrele macroeconomice”, a declarat, vineri, premierul Ludovic Orban, după consultările de la BNR.

„Cu siguranţă a făcut o analiză a situaţiei economice, o analiză privitoare la deficite, la deficitul comercial, deficitul bugetar, o analiză privitoare la inflaţie şi evoluţie în domeniul inflaţiei, cu toate consecinţele legate de dobânzi, de creditare. În mod evident, interesul şi obiectivul comun pe care îl avem este acela de a corela politicile guvernamentale cu politicile BNR pentru a asigura echilibrele macroeconomice, pentru a crea un fundament solid pentru dezvoltarea economică şi în mod evident principalul rezultat al acestei discuţii este această decizie de comunicare permanentă, de coordonare a deciziilor, atât la nivel guvernamental, cât şi în zona politicilor aplicate de Banca Naţională pentru a crea acest pilon solid pentru dezvoltare", a spus Orban.

El a menţionat că guvernul şi BNR vor avea un dialog permanent şi o informare reciprocă în domeniul politicilor fiscale, bugetare sau de investiţii publice, transmite Agerpres.

„Soluţiile fiscale le vedeţi în programul de guvernare. Guvernatorul ştie de aceste soluţii fiscale, şi anume ordonanţa 114, reglementările din domeniul energetic, din comunicaţii, din sistemul financiar bancar, reglementările care afectează funcţionarea pilonului II de pensii şi alte reglementări", a arătat Orban.

Premierul a precizat că discuţia avută cu conducerea BNR a fost legată de menţinerea în limite cât mai rezonabile a deficitului bugetar. Potrivit acestuia, se are în vedere şi o mai bună colectare a taxele şi impozitelor, un control al cheltuielilor, fără afectarea drepturilor salariale.

„Aveţi toată politica noastră fiscală inclusă în programul de guvernare şi politica fiscală evident nu prevede introducerea de noi taxe. Vreau din nou să fac o precizare. La conferinţa de presă de la Ministerul Mediului, aşa se nasc fake news-urile, am fost întrebat de taxa de mediu şi am zis analizăm, studiem şi vedem în ce măsură, dar am spus un lucru: ne vom consulta cu Comisia Europeană şi decât să introducem o taxă care să nu fie în conformitate cu legislaţia europeană, să-i punem pe români să plătească taxa respectivă şi după aceea să trebuiască să le dăm banii înapoi, eventual să-i mai punem şi pe drumuri, mai bine nu băgăm nicio taxă. Această afirmaţie nu a fost luată. Oricum, în cursul anului viitor, în mod evident nu va apărea nicio taxă nouă. Vă repet: politica fiscală a guvernului este prevăzută în programul de guvernare", a subliniat Ludovic Orban.

În altă ordine de idei, prim ministrul a afirmat că deficitul în acest an va depăşi cu siguranţă 3%.

„Mai e cineva în România care îşi imaginează că deficitul nu va depăşi 3%? Va depăşi cu siguranţă 3%. Sigur, acum nu trebuie să ne panicăm", a spus Orban.

El a explicat că va discuta acest lucru cu Comisia Europeană şi va prezenta ceea ce a găsit şi ce plan are de remediere a situaţiei.

