Operațiunea „Fabrica de vise”. Peste 100.000 de dispozitive de vapat conțineau substanțe psihoactive. „Nu vindem la minori”

Procurorii DIICOT, au descoperit într-o localitate din Iași, două fabrici care în ultimul an au produs și vândut peste 100.000 de dispozitive de vaporizare, dar și dulciuri care ar fi conținut substanțe psihoactive.

Acestea ar fi ajuns în magazine din întreaga țară - de unde puteau fi cumpărate, inclusiv de cei mici. Operațiunea în urma căreia s-au făcut descoperirile a fost numită „Fabrica de vise”.

Afacerea ilegală cu dispozitive de vaporizare și dulciuri în care erau introduse droguri avea cartierul general în Miroslava, Iași.

Polițiști de la Combaterea Criminalității Organizate, înșirați asemenea celor din trupele de comando, au descins la două firme - una deținută de un cetățean canadian, cealaltă de un român.

Din octombrie anul trecut și până acum, societățile ar fi produs peste 100.000 de dispozitive de vaporizare în care au introdus, spun procurorii DIICOT, „substanțe care produc efecte psihoactive de natură a pune în pericol viața persoanelor care le consumă”.

Una dintre acestea este HHC - un derivat, obținut în mod sintetic, al THC-ului din canabis care dă halucinații, stări de euforie și provoacă probleme medicale temporare. Substanța a fost inclusă în categoria substanțelor cu efect psihoactiv în toamna anului trecut, iar comercializarea este reglementata de o lege aflată în vigoare din 2011.

Reporter: Bănuiați că se ocupă cu o afacere ilegală?



Propietarul halelor în care funcționau firmele: „Nu am bănuit asta niciodată. Am participat la prima reglementare a producției în care am văzut cum se separă substanțele și ce era ilegal la vremea aceea se dădea deoparte și urma a fi colectate de oameni autorizați”.

De la fabricile din Iași dispozitele de vaporizare dar și jeleurile, prăjiturile și drajeurile - de tip „edibles” - care conțineau, de asemenea, substanțe cu efecte psihoactive ajungeau la distribuitori care le vindeau mai departe prin intermediul a 28 de societăți care aveau magazine fizice și online. Și la aceste magazine au descins polițiștii.

Unul dintre magazinele percheziționate de Brigada Antidrog se află pe Calea Victoriei, în inima Bucureștiului, la doi pași de sediul Poliției Capitalei. Aici produsele despre care se suspectează că ar conține substanțe psihoactive sunt expuse, la vedere, în vitrină. Procurorii DIICOT spun că cei care le comercializau știau despre efectele psihoactive pe care le aveau substanțele din compoziție.

Mare Stephen, reprezentatul unui magazin: „Au luat toate produsele care conțineau HHC sau ceva asemenător, H4CBD. Ne-au ținut trei ore închiși și atât și apoi ne-au lăsat să continuăm activitatea”.

Recorder: Cine cumpăra de regulă de la voi?

Mare Stephen, reprezentatul unui magazin: „Oameni obișnuiți, de toate vârstele. Nu vindem la minori”.

Vânzător într-un magazin: „Știam că este legal HHC”.

Reporter: Cum te simți?

Vânzător: „O senzație de euforie”.

Cătălin Țone, expert antidrog: „Această substanță creează dependență. Are și efect psihoactiv, mai ales în concentrație mare. Vorbim de psihoză, de dezechilibru major și chiar paranoia”.

Dispozitive de vaporizare și dulciuri în care erau introduse droguri ar fi ajuns în 23 de județe.

În urma descinderilor, 42 de persone au fost duse la sediul DIICOT din Iași pentru audieri.

Dată publicare: 19-09-2023 20:02