Operațiune dramatică pe Colibița. Trei tineri care se plimbau cu hidrobicicleta au căzut în apă

Doi au reuşit să ajungă teferi la mal. Al treilea, în vârstă de 22 de ani, a fost căutat în zadar de pompieri, până spre miezul nopţii. Operaţiunea salvatorilor va fi reluată duminică dimineață.

Cei trei tineri, cu vârste cuprinse între 18 şi 22 de ani, sunt din judetul Mureş şi erau cazați, se pare, la o cabană din zonă. Băieţii au găsit hidrobicicleta pe malul lacului Colibiţa și au ieșit la o plimbare. Martorii spun că băieții purtau doar tricou și pantaloni scurți și nu aveau veste de salvare.

Martor: ”Uitându-mă prin binoclu, am văzut o hidrobicicletă. Erau trei tipi, îi vedeam cum aruncau sticle de pe hidrobicicletă în apă, strigau și făceau cu mâna către mal. La nici 10 minute, am pus binoclul iar acolo și am văzut hidrobicileta cu fundul în sus."

Un pompier militar a fost primul care a sărit în ajutorul tinerilor. Era liber și se plimba pe lac cu barca împreună cu un prieten, cand colegii de la dispecerat l-au anuntat că o hidrobicicleta s-a rasturnat.

Mihai Vodă pompier: ”În momentul acela. Am observat o hidrobiciletă cu flotoarele în sus. Am schimbat direcția spre ambarcațiunea care era cu flotarele în sus, ne-am uitat să vedem dacă e prins cineva acolo, nu era nimeni.”

În scurt timp, zona a fost împânzită de salvatori.

Scadandru: ”(Reporter: Cum a fost?) Rece, aproximativ 3 grade. (Reporter: Vizibilitate?) Cam jumătate de metru cu lanterna. Am făcut o căutare circulară o oră și 20 de minute, probabil o să mai căutăm mâine. Ne-au indicat un loc de unde o să continuăm.”

Paul Seserman, ISU BN: "Am intervenit cu un ASAS cu barcă în prima fază pentru căutare pe lac și echipaj de scafandrii cu barcă pentru căutare în mediul acvatic.”

Cei doi tineri care au reușit să se salveze au fost consulați de medicii veniti la faţa locului. Unul dintre ei avea o usoară hipotermie, dar nu a fost necesar să fie transportat la spital.

