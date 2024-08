Omagii pentru Nicu Covaci, la Filarmonica Banatul din Timișoara. Ce scrie pe sicriul alb al muzicianului

Membrii formației îl veghează necontenit și au promis să ducă mai departe legenda Phoenix.

Muzica îl însoțește pe Nicu Covaci și după moarte. Pe sicriul alb sunt scrise versuri din cântecul ”Invocaţie”, de pe albumul ”Cantafabule”, iar sub ele stă sigla formației - o pasăre phoenix. Două chitare ale artistului sunt alături, împreună cu fotografii din concerte.

Cu lacrimi în ochi, apropiații au așteptat în liniște să își ia rămas bun. Fostul coleg de trupă Ovidiu Lipan Țăndărică a venit de dimineață. Și-a stăpânit greu emoția: „La revedere, Nicolae! Drum lin către stele, dragul meu!"

Ovidiu Lipan Țăndărică, fost membru al formației Phoenix: „Va fi alături de noi toată viața. Suntem foarte profund emoționați de tot ce se întâmplă, dar este ancorat în amintirile noastre, în sufletul nostru, e nemuritor"

La scurt timp a sosit și Mircea Baniciu.

Mircea Baniciu, fost membru al formației Phoenix: „S-a dus, eu am venit acum și mi-e și frică de momentul acesta. La spital nici nu am vrut să merg pentru că am vrut să îmi păstrez imaginea lui. A însemnat foarte mult”

Muzica trupei Phoenix a fost stâlp de susținere pentru mulți dintre tinerii din perioada comunistă. Fanii de atunci au venit să fie alături acum de cel care prin muzică a fost alături de ei. Mulți au îmbrăcat tricouri cu numele trupei.

„Ei au fost generația care ne-o dat libertatea, ne-am simțit liberi” a explicat o fană a trupei.

Admirator: „Eu m-am întâlnit în luna ianuarie la spitalul județean, și ne-am întâlnit chiar în lift, și l-am pupat, era în căruț, l-am pupat și i-am zis: Nicule, îți urez sănătate.”

Pentru actualii colegi de trupă, Nicu Covaci a fost mai mult decât un mentor, a fost părinte.

Lavinia Săteanu, Phoenix: „Mie Nicu mi-a dat aripi și curaj, și încredere, m-a lăsat să mă joc pe scenă.”

Costi Adam, Phoenix: „Familie a însemnat pentru noi, iar ce am învățat de la el se va regăsi în următorul disc.”

Cristi Gram, Phoenix: „A fost un munte de voință, această voință ne-a fost deja insuflată. Eu, cel puțin, nu vreau să cânt decât cu Phoenix.”

Nicu Covaci a fost omagiat și la malul mării, unde admiratorii au depus pe apă o coroană cu crizanteme, astfel încât să plutească... spre infinit.

Înmormântarea va avea loc joi, iar de față vor fi doar apropiații.

