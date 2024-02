Oamenii din Aninoasa vor mai aștepta încă un an să se mute în blocurile consolidate, după cutremurul violent din 2023

Totul, în condiţiile în care Guvernul a alocat banii necesari pentru derularea investiţiei încă din aprilie anul trecut, a anunţat miercuri prefectul judeţului Hunedoara, Călin Marian, după o întâlnire cu autorităţile locale. El s-a arătat "sceptic" în ceea ce priveşte noul termen anunţat de administraţia locală, "la cum au mers lucrurile până acum".

Estimarea are la bază discuţiile pe care prefectul le-a avut, miercuri, cu primarul oraşului Aninoasa, Nicolae Dunca, edilul local menţionând că întârzierea este cauzată de faptul că licitaţia pentru desemnarea constructorului s-a desfăşurat de foarte puţin timp.

„S-a împlinit un an de la cutremurul care a afectat locuinţele oamenilor şi, din păcate, lucrurile nu s-au schimbat, deşi de 10 luni banii necesari construirii noilor blocuri în care să fie mutate persoanele sinistrate sunt în conturile Primăriei Aninoasa şi abia acum a fost adjudecată licitaţia. Nu căutăm vinovaţi, dar pe noi ne interesează soarta acestor oameni care stau de un an de zile în containere. (...) După discuţiile cu primarul Nicolae Dunca am înţeles că ar mai dura încă un an până la finalizarea lucrărilor la blocurile de locuinţe pentru sinistraţi, dar eu sunt sceptic în privinţa acestui termen, la cum au mers lucrurile până acum", a transmis prefectul judeţului Hunedoara.

Reprezentantul Guvernului în judeţ a precizat că a existat intenţia de a-i muta pe sinistraţii care trăiesc în containere în clădirea unui centru social construit din fonduri europene, însă nici acesta nu este finalizat, deşi termenul limită de execuţie al contractului era luna decembrie 2023.

„Din păcate, toate aceste nereguli le decontează fiecare cetăţean al oraşului Aninoasa, pentru că finalizarea lucrărilor la centrul social va fi plătită din bani de la bugetul local, adică din banii oamenilor! De asemenea, cheltuielile pentru utilităţile pentru containerele unde stau şi acum sinistraţii sunt plătite tot de la bugetul local, din taxele şi impozitele plătite de localnici", a mai menţionat prefectul Călin Marian.

Două seisme cu magnitudinea de 5,2, respectiv 5,7 grade pe scara Richter, au avut loc în zilele de 13 şi 14 februarie 2023, în judeţul Gorj, fiind resimţite şi în oraşul Aninoasa, din Valea Jiului, unde au afectat 20 de imobile construite în anul 1895.

Din cauza avariilor suferite la clădirile în care locuiau, peste 300 de persoane au fost nevoite să-şi părăsească domiciliile, o parte dintre sinistraţi fiind mutaţi în locuinţe tip container.

În luna aprilie 2023, bugetul local al oraşului Aninoasa a fost suplimentat cu 40 de milioane de lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, cu aceşti bani fiind prevăzute să fie construite 100 de apartamente pentru persoanele ale căror locuinţe au fost grav afectate de cele două cutremure.

Dată publicare: 14-02-2024 17:39