O tânără rănită în microbuzul lovit de tren a murit la spital. Pasagerii veneau din Germania

O tânără rănită în accidentul de luni seară din judeţul Buzău, unde un microbuz plin cu oameni a fost lovit de un tren Interregio, a murit la spital, marţi dimineaţă, numărul deceselor ridicându-se astfel la patru.

Alte două persoane se află în stare critică, iar 10 sunt încă la Unitatea de Primiri Urgenţe, având leziuni toracice, craniene şi de membre, relatează news.ro.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, Adriana Bunilă, la Spitalul Judeţean Buzău au fost aduse, luni seară,13 persoane în urma accidentului de tren din localitatea Bâlhacu.

Trei dintre victime erau în stare critică: şoferul microbuzului, internat la Terapie Intensivă, o femeie aflată în aceeaşi secţie, cu multiple leziuni, şi o altă persoană, care a fost transferată la Neurochirugie la Ploieşti. Marţi, femeia aflată în stare critică la ATI, care avea 24 de ani şi era din Galaţi, a murit.

Carnagiu pe șosea

Accidentul s-a petrecut luni seara pe Drumul Național 2B, care leagă orașul Buzău de Brăila. Trei oameni au murit și alți 13 au ajuns la spital, după ce un microbuz plin cu pasageri a fost lovit în plin de un tren.

Salvatorii au declanșat planul roșu de intervenție, iar polițiştii încearcă să afle de ce șoferul microbuzului nu a oprit la semnalele care anunțau venirea trenului.

16 pasageri se aflau în microbuzul morţii când s-a produs tragedia. La o intersecţie cu calea ferată, şoferul a ignorat toate semnalele, a rupt barieră şi a ieşit direct în fata trenului. Locomotiva a lovit în plin microbuzul şi l-a târât câteva sute de metri.

Martor: "Am simţit deodată că pune frână brusc şi de ce nu ştiam. Şi ne-am dat seama, stai c-a luat ceva. Şi am ieşit să ajutăm cum putem, am scos câteva persoane."

Până la sosirea salvatorilor, primii care au sărit în ajutorul victimelor au fost pasagerii trenului care circula pe ruta Bucureşti - Galaţi.

Martor: "Am coborât şi am fost acolo în principiu am crezut că a dat peste un om după ce am ajuns acolo am văzut că era microbuzul."

Martor: "Am sunat, ne-au rugat persoanele respective pe care i-am scos să sunăm la familiile lor."

Pasagerii se întorceau din Franţa şi Germania, iar din Oradea, microbuzul ar fi trebuit să-i ducă teferi până acasă, în localităţi din judeţele Galaţi, Vrancea şi Brăila.

Pentru trei dintre pasageri, impactul a fost fatal. Alţi 13 au fost transportaţi de urgenţă la spital.

Şoferul microbuzului este din Galaţi şi are 51 de ani. Este singurul care a suferit doar răni superficiale şi nu a avut nevoie de spitalizare. Poliţiştii i-au deschis însă dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Timp de mai multe ore circulaţia feroviară a fost restricţionată, iar traficul rutier a fost deviat pe o rută ocolitoare.

