O tânără din Vaslui care a născut luna trecută a fost bătută cu sălbăticie de partener. Au împreună trei copii

A fost scos de mascați și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. A fost emis un ordin de protecție. Cei mici au fost luați de inspectorii de la Protecția Copilului.

După scenele îngrozitoare petrecute în comuna Rafaila din Vaslui, tânăra de 24 de ani, bătută, a ieșit pe stradă ca să ceară ajutor. Tocmai ce născuse luna trecută.

Vecinii povestesc că partenerul ei, un bărbat în vârstă de 40 de ani, este mereu agresiv după ce consumă alcool.

Localnică: „Când am trecut la deal, se certau. Când am ajuns acasă, am auzit că a trecut pe aici, că a bătut-o. S-a auzit când a venit poliția la ei. Vecinul de aici a chemat ambulanța. A dus-o la spital”.

Dr. Dan Ungureanu, Ambulanță Vaslui: „A găsit pacienta în stare gravă la nivelul capului, fiind necesară, ulterior, intervenția unui echipaj cu medic de la ISU. După ce a fost stabilizată, a fost transportată la spitalul județean Vaslui”.

Între timp, bărbatul de 40 de ani s-a baricadat în casa împreună cu cei trei copii. A refuzat să stea de vorbă cu polițiștii, așa că în zonă au ajuns și mascații. Individul a fost încătușat și dus la audieri.

Subcomisar Silvia Manta, reprezentantul IPJ Vaslui: „Pe numele acestuia a fost emis ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile. Procurorul de caz a plasat suspectul sub control judiciar pentru 60 zile”.

Cei trei frații - doi băieți de unu, respectiv trei ani și nou-născuta - au fost preluați de asistenții Direcției pentru Protecția Copilului Vaslui.

Romeo Crețu, DGASPC Vaslui: „Imediat, dată fiind starea precară de sănătate, cei trei fiind răciți, au fost transportați la spital și, în prezent, doi reprezentanți ai DGASPC sunt în permanență cu cei trei minori”.

În urmă cu câțiva ani, individul a fost arestat pentru furt. Soarta copiilor depinde acum de rezultatul anchetei sociale.

