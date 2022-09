O tânără a fost împușcată în cap cu un pistol cu bile metalice, de o persoană aflată într-o mașină

Incidentul s-a petrecut seara într-un cartier mărginaș din Târgu Mureș. Tânăra voia să meargă până la vecini după apă, când, spune femeia, pe lângă ea, a trecut o mașină din care cineva a tras asupra ei cu bile metalice. Tânăra a fost rănită la cap.

Monica, victimă: A venit o mașină albă. Am mers la vecin să cer apă și după am mers încolo și a împușcat. M-am speriat și am fugit în casă.

Soțul femeii: A venit o mașină și a tras în fața curții, a tras cu ceva din mașină, cu ceva metale... în cap. Când am ieșit nu mai era nimeni. Dacă astăzi a făcut treaba asta, că a tras cu arma, mâine vine și ne nă foc la casă. Atât s-a văzut, că e mașină albă.

Oamenii au sunat la 112 și mai mulți polițiști, dar și o ambulanță au venit la fața locului. Femeia a refuzat să fie transportată la spital.

Aurica Sabău, purtător de cuvânt IPJ Mureș: A fost rănită cu niște bile metalice, propulsate dintr-un dispozitiv neidentificat până în prezent. De asemenea, la fața locului, s-a deplasat și o ambulanță.

Localnicii au decis să stea de pază toată noaptea.

Vecin: Aici vin fel de fel de oameni, aici că vede că nu este lumină. Când a început să urle toată lumea, a ieșit afară să vadă ce s a întămplat.

Vecină: Nici nu cunoaștem, noi nici nu avem treabă. Poate a vrut să o omoare pe copila asta. Toți ne simțim în pericol.

Polițiștii au întocmit dosar penal. Deocamdată ei încearcă să afle din ce dispozitiv au fost trase bilele metalice, dar și care a fost motivul pentru care femeia a fost atacată.

