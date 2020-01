O profesoară din Sibiu și-a luat concediu medical și nu a mai fost la școală de 5 luni

Poliţiştii verifică certificatele de concedii medicale, eliberate de un medic din judeţul Argeş, în ultimele cinci luni, unei învăţătoare care lipseşte din luna septembrie 2019 de la ore a anunţat miercuri, şeful IPJ Sibiu, Tiberiu Ivancea.

Din cauza legislației în vigoare, şcoala unde este angajată nu poate să angajeze un alt om să o înlocuiască și a treuit să apeleze la ajutorul altor învăţători, chiar şi la ajutorul femeii de serviciu, ca să fie supravegheaţi copiii.

Potrivit sursei citate, poliţiştii o verifică pe învăţătoare şi pe medicul din Argeş, după ce mai mulţi părinţi ai copiilor din clasa învăţătoarei au cerut ajutorul IPJ Sibiu.

"Ne-am şi sesizat în baza unei audienţe pe care am avut-o ieri. Au fost la mine câţiva părinţi ai copiilor din clasa respectivă. Ne-am autosesizat şi am demarat verificări în sensul de a stabili autenticitatea sau veridicitatea acelor adeverinţe de concediu medical. Doar că acest lucru este de durată. Vom vedea care va fi rezultatul acestor verificări. Încă nu este un dosar penal, am demarat nişte verificări. Dacă indiciile pe care le găsim ne duc către un dosar penal, vom înregistra un dosar penal", a spus şeful IPJ Sibiu, Tiberiu Ivancea, potrivit Agerpres.

Părinţii copiilor din clasa întâia,la care este învăţătoare Adela Achim, la Şcoala Gimnazială "Radu Selejan" din municipiul Sibiu, reclamă faptul că, din septembrie, aceasta a lipsit până zilele trecute, când a fost prezentă doar o zi, după care a anunţat că nu poate să mai vină la serviciu. Inclusiv miercuri, învăţătoarea a lipsit de la ore. Aceasta a anunţat şcoala că este bolnavă, prezentând certificate medicale eliberate de un medic din judeţul Argeş, cu diagnostice diferite.

Învăţătoarea verificată de poliţişti a acumulat de la începutul anului şcolar şi până în prezent 76 de zile de concediu medical, potrivit şefului Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu, Alexandru Dumbravă. Acesta a menţionat că şcoala a apelat la ajutorul altor învăţători, chiar şi la ajutorul femeii de serviciu, ca să fie supravegheaţi copiii.

Potrivit conducerii şcolii, în mai multe rânduri, Adela Achim a anunţat şcoala, pe mail, la ora 8.00 dimineaţa, că s-a îmbolnăvit şi va lipsi o săptămână. În săptămâna următoare, situaţia se repetă.