O poștăriță din Maramureș a oprit banii de pensii pentru tot satul. A luat chiar și împrumuturi de la bătrâni

Femeia și-ar fi însușit aproape 300.000 de lei din pensiile, alocațiile și economiile a zeci de bătrâni. Poliția s-a autosesizat și a început cercetările.



Zeci de bătrâni din comuna Oncești au rămas fără pensii, iar unii spun că i-ar fi dat și bani cu împrumut poștăriței. Această femeie de 85 de ani, imobilizată într-un scaun cu rotile, i-ar fi oferit peste 20.000 de lei și a crezut-o pe cuvânt când a zis că-i va da înapoi.

Păgubită: „A venit să-i dau o sută de milioane şi o zis să-i dau şi 50 că are nevoie pentru ceva proiect şi să-i mai dau încă 50 că o văzut că am. A zis că îmi dă banii la Sfântul Ilie şi acum nu mai răspunde la telefon. Abia am de pâine și de lapte și să-mi cumpăr puțină drojdie.”

Mai mulți localnici i-ar fi căzut în plasă. Oamenii povestesc că fiul suspectei ar avea probleme cu jocurile de noroc și acolo ar fi pierdut toți banii.

Matei Godja, primar Oncești: „Acei bani sunt a unor oameni oropsiţi de soartă şi îi aşteaptă pentru pâinea cea de toate zilele. Dacă o persoană e într-o funcţie, nu trebuie să-şi însuşească banii cetăţenilor".

Sunt însă și oameni care îi iau apărea femeii.

Angajată primărie: „A venit un om şi a zis că a venit după pensie, 1.700 de lei, şi mai vrea 1.700 de lei, nu se poate într-o lună. Lumea e foarte rea şi poate ar fi lume care ar îndrăzni să ceară de două ori".

Se pare că o parte dintre bătrâni și-ar fi primit banii, dar pentru mulți paguba rămâne, pensia fiind singura lor sursă de venit.



Subcomisar Luminița Georgescu, IPJ Maramureș: „În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că o femeie de 48 de ani din Oncești și-ar fi însușit în cursul anului 2022 sume de bani reprezentând pensii și alocații de la mai multe persoane de pe raza comunei."

Polițiștii au demarat o anchetă pentru a face lumină în acest caz.

Dată publicare: 31-07-2022 08:22