O pacientă a murit la Spitalul Rovinari. Medicii, acuzați de nepăsare: ”Lasă că își revine”. VIDEO

Poliţiştii din Gorj au deschis un dosar penal după ce o femeie de 57 de ani a murit la Spitalul Orăşenesc Rovinari.

Rudele femeii acuză medicul care era de gardă duminică seară că nu a intervenit atunci când pacienta s-a prezentat la unitatea medicală prezentând dureri în piept, iar la scurt timp a decedat.

”Noi am spus că îi e rău şi că vomită şi doctorul spunea «lasă, că îşi revine». Stătea acolo liniştit domnul doctor. Puteau să ne spună direct să mergem în altă parte. Am cerut imediat informaţii. Am şi filmat. Vrem să se facă dreptate. Nepăsarea aceasta, stai să te rogi de ei să îţi facă ceva. Când îi vezi că te privesc de deasupra şi spun că ştiu ei ce au de făcut, asta mă deranjează. Decesul a fost anunţat la 21.45, noi am dus-o pe la 19.30-20.00. Până s-au hotărât ce să facă, demersurile, până au făcut hârtiile a trecut o oră şi ceva. Dacă vezi că nu e de competenţa ta, trimite-o mai departe. Nu ne spui că e bine şi apoi că a murit”, a declarat pentru Mediafax, Cosmin Cornoiu, ginerele femeii.

Potrivit acestuia, moartea a fost suspectă şi a venit şi Poliţia.

Rudele au cerut explicaţii medicilor, fiind nevoie de intervenţia poliţiştilor.

Reprezentanţii unităţii spitaliceşti susţin că medicii şi-au făcut datoria.

”Doctorii şi-au făcut datoria, cu presiunea care a fost pusă pe ei, că au fost patru cazuri în acelaşi timp şi cu toată presiunea, că au fost înjuraţi şi făcuţi în toate felurile, ei şi-au făcut treaba. Noi aici ne dăm sufletul pentru pacienţi”, a declarat pentru Mediafax Adrian Murea, managerul spitalului Sfântul Ştefan din Rovinari.

Poliţia a început cercetările în acest caz şi a fost întocmit un dosar penal.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer