O nouă anchetă „România, te iubesc!”, duminică, la PRO TV. Cum ar trebui ca banii PNRR să schimbe societatea

După pandemie, Uniunea Europeană a demarat o serie de programe, iar pentru România sunt aproape 30 de miliarde de euro în următorii trei ani, dintre care 6 miliarde doar pentru transformare digitală.

În cadrul unei anchete marca "România, te iubesc!", ce va fi difuzată duminică, de la ora 18:00, Cosmin Savu a cercetat modul în care se împart acești bani și cu ce rezultate.

Ce ai descoperit în ancheta ta de astăzi?

Cosmin Savu: M-am uitat mai ales la la banii ăștia mulți, care, de fapt, nu sunt singurii care vin de la Uniunea Europeană. În următorii ani o să vină foarte, foarte mulți bani. E vorba de PNRR, da, e vorba și de PoCIDIF, de alt program operațional. Sunt bani nesperați, pentru că nu au fost bugetați înainte, nu au fost o gândire. Momentul ăsta al PNRR-ului vine să schimbe societatea. Pandemia ne-a arătat că avem nevoie să fim reziliența. Așa a fost exprimarea. Da, e nevoie să știm să reacționăm în fața unor provocări de genul ăsta. Avem și un război la graniță, trebuie să nu uităm. Și atunci digitalizarea poate să ajute foarte mult. Ajută în interacțiunea cu cetățenii. Și, de fapt, scopul digitalizării este creșterea calității vieții.

„Un român pierde enorm de mult timp în fața ghișeelor, în fața interact, în interacțiunea cu tot felul de funcționari. E suntem pe ultimul loc în Europa, în ciuda faptului că avem viteză destul de bună încă, de internet și conectivitate și specialiști. Avem peste 200.000 de IT-ști în România. Oamenii ăștia ar putea să ajute industria”, a mai spus Cosmin Savu.

„Noi nu am avut o viziune. Nu există o strategie”



Cosmin Savu: „În urmă cu 8 ani făceam un material care se chema digitalizare a hoțirii și am uitat acum la 8 ani distanță și am văzut că transformările nu s-au produs. Nu s-a întâmplat mai nimic povestea cu cu certificatul electronic, cu acest buletin electron pe are. Să știți că este o partiție în card, în cardul nostru de sănătate a Ministerului de Interne, care ar fi trebuit din 2014 să fie activată și care să poată să fie folosită ca buletin, ca și carte de identitate electronice. Suntem în 2024-10 ani distanță. Pentru că sunt toate insularizate. Nu există o strategie”.

„Noi n-am avut o viziune. Astăzi avem un Minister al Inovării, Cercetării și Digitalizării, dar care este lipsit de putere, care nu gândește și face strategiile guvernamentale, pentru că totul este insularizat digitalizării. Pentru digitalizarea României e trist. Acum încearcă să facă, pentru că până acum toate proiectele au fost disparate. Fiecare instituție, fiecare ministru, fiecare vrea să își facă propria digitalizare. Insularizarea asta ne-a nea omorât, pentru că sunt în România 14.400 de instituții cu personalitate juridică proprie. Nume de instituție sunt vreo 30.000 dacă toate astea, toate acestea ar fi trebuit să fie puse sub o umbrelă.

Cine nu își dorește digitalizarea în România?

Cosmin Savu: Există o poziție în sistem, în corpul funcționarilor publici există o mare inerție. Sunt foarte mulți oameni care cred că o să-și piardă locul de muncă, își pierd puterea pentru că digitalizarea aduce transparentizare. este un criteriu și împotriva corupției, pentru că momentul în care tu găsești toate datele transparent, nu mai e nevoie să apelezi la ele cunoștințe, relații, ș.a.m.d.

„E nevoie să gândim altfel societatea”



„Deci este un moment istoric. Noi avem această posibilitate, sunt 6 miliarde de euro. În trecut am avut în jur de 800 de milioane atrași, au fost mai mulți, dar n-a reușit să-i atragem pe toți în 7 ani. Acum, în 3 ani, avem 6 miliarde de euro. Banii ăștia nu trebuie tocați. O parte din banii din PNRR sunt împrumutați, trebuie să zicem și acest lucru. Deci trebuie să avem foarte mare atenție cum cheltuim banii ăștia și iarăși s-au apucat să facă proiecte care sunt nelegate între ele, care nu sunt gândite sub aceeași umbrelă. Ar fi trebuit probabil să fie în subordinea primului-ministru. Sunt țări în Europa care au vicepremier pe digitalizare. Suntem în 2024. E nevoie să gândim altfel societatea”, a adăugat Cosmin Savu.

Ce vom vedea în emisunea de diseară?

Cosmin Savu: Vedem cum proiectele astea s-au risipit și marea temere. Banii încă nu s-au tocat. Banii sunt legați foarte mult de reforme. Noi trebuie să facem reforme administrative și să implementăm prin digitalizare reformele astea. E un moment istoric de care nu trebuie să ne batem joc. Avem posibilitatea asta, să schimbăm fața statului român. O facem? E o întrebare care nu știu dacă are răspuns în emisiunea din seara asta, dar în următorii ani o să aflăm cu toții.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: