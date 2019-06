O mașină de poliție militară, împlicată într-un accident cu un tramvai, în Timișoara

O maşină de poliţie militară a fost implicată luni seară într-un accident pe o stradă din Timișoara.

Șoferul s-a izbit violent de un tramvai aflat în trafic și a fost transportat de urgență la spital.

Vatmanul recunoaşte că ofițerul avea semnalele luminoase în funcțiune, însă l-a observat mult prea târziu.

Impactul s-a produs aproape de miezul nopţii. Şoferul maşinii de poliţie militară a virat stânga, însă a pierdut controlul asupra volanului şi s-a izbit violent de un tramvai.

Din cauza impactului puternic, maşina a rupt şi un stâlp de metal.

Vatman: "Eu am plecat pe verde de la semafor şi aici în mijlocul intersecţiei m-am trezit cu maşina în mine. Nici n-am văzut-o. Am văzut-o când era în mine. Nu s-o asigurat, nu nimic. Avea sirenă, numa aia, girofaru."

La faţa locului au ajuns mai multe echipaje de salvare, poliţie şi pompieri.

Poliţiştii au deschis în acest caz un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi urmează să stabilească cum s-a produs accidentul.