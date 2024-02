O mașină a distrus garduri și o țeavă de gaz în Baia Mare, înainte de a plonja pe spate în curtea unei case

Ca prin minune, atât conducătorul auto, cât și pasagerul din dreapta au scăpat fără nicio zgârietură. Tânărul de la volan are dosar penal.

Gardurile unor case au fost spulberate în doar câteva secunde, iar autoturismul s-a oprit aproape de zidul uneia dintre locuințe.

Tânărul care se afla volan și pasagerul din dreapta au reușit să iasă singuri din mașină. Vecinii sunt cei care au sunat la 112.

Din fericire, nimeni nu se afla în curte ori pe pe marginea drumului.

Vecin: ”De nu era tuia acolo ajungea în casă, vă dați seama stâlpi- 1, 2, 3, 4, conducta de gaz, tot o spulberat. Toate le-o dărâmat, ce o fost pe traseu tot".

”Am constatat minunea. Distrus gardul, conducta de gaz”

Vecină: ”S-a auzit o bubuitură puternică, scurtă și am ieșit la geam și am văzut mașina aici. M-am speriat, dar am văzut că ieșeau din mașină doi și au sărit gardul și am zis bine că măcar n-au murit”.

În curtea locuinței unde a plonjat mașina nu se afla nimeni, pentru că proprietarul nu locuiește permanent acolo.

Proprietarul casei: ”Mi-a dat telefon că a intrat o mașină în curte, în grădină și am venit și am constatat minunea. Distrus gardul, conducta de gaz. N-a fost nimeni acasă. Viteza excesivă și lipsa de conduită pe șosele”.

Din primele cercetări, polițiștii spun că șoferul în vârstă de 29 de ani circula cu un autoturism neînmatriculat și nu ar fi adaptat viteza într-o curbă. Șoferul a fost verificat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

S-a deschis însă un dosar penal pentru distrugere și conducerea pe drumurile publice a unui autoturism neînmatriculat.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , , Dată publicare: 22-02-2024 12:25