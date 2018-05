O mamă și-a salvat întreaga familie din casa mistuită de flăcări. ”Am strigat să mă ajute”

Doi gemeni de doi ani, tatăl lor aflat în scaun cu rotile şi mama copiilor, toţi din localitatea Jelna, judeţul Bistriţa Năsăud, au trăit clipe de coşmar după ce casa lor a luat foc din senin.

Femeia i-a scos imediat pe fraţi din casă, însă când s-a întors după bărbat şi-a dat seama că nu îl poată salva fără ajutorul vecinilor. Într-un final toţi au scăpat cu viaţă, însă casa lor a fost distrusă.

Bărbatul în vârstă de 61 de ani, aflat în scaun cu rotile, se afla în casă împreună cu cei doi gemeni şi soţia lui când şi-au dat seama că locuinţa lor a fost cuprinsă de flăcări. Femeia şi-a salvat copiii, însă a realizat că îl poate pierde pe soţul ei dacă nu cere ajutor.

Vecinii au venit de îndată, însă cu toate că au reuşit să îl scoată la timp din casă, acesta s-a ales cu arsuri, iar medicii au decis să îl transporte la Spitalul din Bistriţa.

Incendiul în care casa a ars în totalitate s-a produs, se pare, din cauza unui scurtcircuit la instalaţia electrică. Soţii mai au încă trei copi care se aflau la școala, iar acum sunt nevoiţi să doarmă la rude.

Citește și Imagini spectaculoase. Un elicopter a intervenit pentru a stinge incendiul din Munții Rodnei

Vecinii povestesc îngroziţi cum au sărit cu toţii să-l ajute pe bărbatul invalid. Au avut curaj pentru că au intrat în casa cuprinsă de flăcări.

Din fericire, oamenii au reuşit să-l salveze în ultimul moment. Toţi spun că soţia lui a dat dovadă de mare curaj atunci când, după ce i-a scos pe gemeni din flăcări, a intrat imediat după soţul ei.

”Tot am vrut să salvez soţul şi copiii, am strigat oamenii să mă ajute şi au venit vecinii să îl scoată din casa. Am scos copiii cât s-a putut de repede, că m-am temut să îmi salvez copilaşii. Nu mi-a mai rămas nimic pe pământul ăsta”, spune mama copiilor.

Din cauza vântului puternic, casa a ars în doar câteva zeci de minute, iar oamenii nu au mai putut salva nimic. Şi bucătăria de vară a familiei, o maşină şi câteva animale au pierit în flăcări.

"Doar bărbatul în vârstă de 61 de ani pe timpul evacuării a suferit arsuri pe aproximativ 15 % din suprafața corpului”, explică Cristina Răcilă, purtător de cuvânt ISU.

Familia trece prin momente foarte grele pentru că nu are bani ca să mai ridice o casă. Oamenii cu suflet îi pot ajuta cu haine pentru copii, alimente şi materiale de construcţii.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!