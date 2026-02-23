Bărbatul de 30 de ani și-a lăsat iubita cu patru ani mai tânără să urce la volan. El s-a așezat în dreapta, pregătit să-i dea sfaturi. Femeia nu are permis de conducere și chiar își făcuse curaj cu ceva alcool înainte de lecția de condus, după cum spun polițiștii.

A reușit să țină autoturismul pe șosea doar câteva sute de metri, apoi a izbit două mașini parcate. Imediat, individul și-a dat seama că lucrurile se complică așa că a făcut schimb de locuri. A demarat de la locul incidentului, dar nici el nu a ajuns prea departe. La nici un kilometru a lovit un morman de zăpadă și autoturismul a rămas împotmolit.

Aici i-au găsit polițiștii. Ancheta a stabilit că și bărbatul era băut. Etilotestul a arătat în cazul lui 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat, în timp la iubita sa valoarea indicată a fost de 0,51. Probele de sânge recoltate ulterior la spital vor indica exact cantitatea de alcool consumată de fiecare dintre ei. Cei doi au fost reținuți și s-au ales cu dosar penal.