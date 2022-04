Ar trebui să se ocupe de educație, dar nu prea îi iese. Este însă un loc în care oameni care au ajutat diferite partide au primit un post călduț.

Acționar este statul prin Ministerul Economiei. Se ocupă de cursuri pentru bucătari, ospătari, cameriste. Sau cel puțin așa ar trebui să se întâmple.

În ultimele luni, am vizitat Centrul Național de Învățământ Turistic de mai multe ori. De fiecare dată, sălile de curs erau pustii. Instituția are 19 angajați cu șefi numiți politic. Până de curând, la conducere a fost Cristian Petrescu, fost deputat, fost ministru al Turismului și președinte PMP București. În toamna anului trecut i-am solicitat un interviu, dar nu a vrut să răspundă în fața camerei de filmat, ci doar în scris. La birou, l-am găsit atunci pe directorul adjunct, Florin Cotorobai, si el numit pe funcție, fără niciun concurs.

Înaintea alegerilor din 2020, Cotorobai, bugetar, a împrumutat partidul condus de Victor Ponta cu 400.000 de lei.

Florin Cotorobai: "Un suport. Dacă dumneavoastră m-ați fi rugat să fac același lucru și eram prieteni, l-aș fi făcut fără nicio problemă atâta timp cât eu sunt prieten cu dumneavoastră și îmi solicitați acest lucru".

Reporter: "De unde ați avut atâția bani să împrumutați un partid politic?".

Florin Cotorobai: "Am împrumutat și eu la rândul meu".

Conform raportului administratorilor, Centrul Național de Învățământ Turistic stă pe o avere uriașă, evaluată la 225.964.319 lei clădiri și terenuri într-o zonă extrem de scumpă a Capitalei. Unele dintre ele sunt pârloagă.

Averea Centrului Național de Învățământ Turistic este amplasată lângă Romexpo, in cea mai scumpă zonă din Capitală. Peste 60.000 de metri pătrați de teren, două hoteluri, restaurant, bază de agrement, săli de cursuri, amfiteatru, toate moștenite din comunism. Pe vremuri, Centrul Național de Învățământ Turistic avea mii de absolvenți în fiecare an.

În 1998, Centrul a încheiat cu o firmă privată un parteneriat pe 30 de ani, prin care a delegat administrarea bunurilor deținute, cele două hoteluri, restaurantele și terenul. Cota Centrului Național de Învățământ Turistic în asociere era de 40%. În anii următori, contractul s-a prelungit până la 74 de ani, iar cota Centrului Național de Învățământ Turistic a scăzut la 15%.

Firma privată s-a angajat să investească în amenajarea celor două hoteluri. În 2020, Curtea de Conturi analizează activitatea Centrului Național de Învățământ Turistic și ajunge la concluzia că Societatea "Centrul Național de Învățământ Turistic" și-a realizat obiectivul de activitate în proporție de doar 2,4% în 2017 și 0,7% în 2019, adică ani la rând n-a făcut nimic. Angajații și-au luat însă salariile. Ion Antonescu era director în acea perioadă.

Ion Antonescu, fost director al Centrului Național de Învățământ Turistic: "De ce mă filmați?".

Reporter: "Am întrebări".

Ion Antonescu, fost director al Centrului Național de Învățământ Turistic: "Mi le trimiteți în scris".

Reporter: "Câte cursuri s-au întâmplat pe mandatul dumneavoastră? Câți absolvenți au fost?".

Ion Antonescu, fost director al Centrului Național de Învățământ Turistic: "E greu să vă dau cifre. Dacă îmi dați întrebările...".

Reporter: "Cât a fost mandatul dumneavoastră aici?".

Ion Antonescu, fost director al Centrului Național de Învățământ Turistic: "Nu știu. Destul de lung".

Reporter: "În ani? Cât?".

Ion Antonescu, fost director al Centrului Național de Învățământ Turistic: "Probabil că aproape patru ani".

În toamna anului trecut, Antonescu era consiler jurdic și reprezentant al Centrului Național de Învățământ Turistic în asocierea cu firmele private. Raportul Curții de Conturi arată că din asociere, Centrul Național de Învățământ Turistic, instituție a statului, are o pierdere de aproape 13 milioane de lei. Raportul a fost contestat în instanță de Centrul Național de Învățământ Turistic. A pierdut în prima instanță, acum a făcut recurs. În noiembrie anul trecut, Cristian Petrescu a fost înlăturat din funcție și înlocuit de Cotorobai.

Anul trecut, pe când era în funcție, ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a descoperit cu surprindere că în Centrul Național de Învățământ Turistic nu se întâmplă nimic.

Reporter: "Știți câte cursuri au făcut?".

Claudiu Năsui, fostul ministru al Economiei: "Aproape niciunul. Face câteva de ochii lumii. Nu face învățământ turistic și închiriază două hoteluri. O să ieșim în curând cu un raport despre ce face Centrul Național de Învățământ Turistic".

Dar nu s-a mai întâmplat nimic. Năsui a fost dat jos din funcție și în locul său a ajuns Virgil Popescu. N-a vrut să vorbească pe acest subiect. De curând, Centrul Național de Învățământ Turistic a fost mutat în subordinea proaspătului Minisiter al Turismului. Am solicitat un interviu și cu ministrul Turismului, Daniel Cadariu. Am fost refuzați pe motiv că încă nu s-a făcut oficial trecerea Centrului Național de Învățământ Turistic de la un minister la altul. La începutul acestui an, ne-am întors la Centrul Național de Învățământ Turistic. Petrescu era din nou director și dispus să vorbească.

Cristian Petrescu, directorul Centrului Național de Învățământ Turistic: "Veghem ca tot ce se întâmplă aici să fie legal și să nu aducă prejudicii statului".

Centrul Național de Învățământ Turistic are datorii de 67 de milioane de lei. Are de recuperat 88 de milioane de lei de la firmele partenere, sume uriașe pe care directorul nu reușește să le înțeleagă.

Am solicitat un punct de vedere și firmei care administrează acum spațiile Centrului Național de Învățământ Turistic. Am fost refuzați.

Acum, Cristian Petrescu a fost îndepărtat din funcție, iar scaunul de director al Centrului Național de Învățământ Turistic a fost ocupat de fostul director Ion Antonescu. Datoriile încă nu au fost recuperate. Ce se întâmplă la Centrul Național de Învățământ Turistic este un tipar după care funcționează multe instituții ale statului român, cu angajati care nu fac mare lucru, dar toacă bani și lasă în urmă datorii greu de calculat, situație pe care guvernele României nu au fost și nu sunt încă în stare să o rezolve.