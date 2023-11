Cum au fost furate din proprietatea statului terenurile de milioane de euro, aflate în zone scumpe ale Capitalei

Majoritatea se întind pe suprafețe de câteva sute de metri pătrați, și sunt situate în zone foarte scumpe din București. Mai grav este, că pe unele dintre ele, s-au ridicat deja construcții. Prejudiciul este estimat, deocamdată, la zece milioane de euro de anchetatorii care au descins, dimineață, la 11 adrese.

Gruparea formată din cel puțin șapte persoane falsifica hotărâri definitive ale instanțelor. Falsurile atestau că respectivii au dobândit, acum 20 de ani, dreptul asupra unor terenuri. Cu acele hotărâri mergeau la Oficiul de Cadastru și la Direcțiile de Taxe și Impozite din sectoarele 1 și 2. Cu ajutorul unor funcționari ce le erau complici, intrau în posesia terenurilor.

Prejudiciul trece de zece milioane de euro

Terenurile aveau o suprafață de la câteva sute de metri pătrați, la câteva mii de metri pătrați, și erau situate în zone bune din București, în special în sectorul 1, în zone precum Herăstrău sau Băneasa, dar și pe strada Jandarmeriei. După ce le obținea, gruparea le vindea mai departe unor dezvoltatori imobiliari de bună credință, drept dovadă, pe unele dintre ele s-ar fi ridicat deja construcții.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi pus mâna astfel pe cel puțin 24 de terenuri, iar prejudiciul trece de zece milioane de euro.

Clotilde Armand, primarul sectorului 1: „Când am ajuns la Primărie, am găsit un domeniu public care nu era protejat deloc, în sensul că nu era cadastrat. Și când am început să cadastrăm, ne-am lovit de o problemă simplă: niște privați au cadastrat înaintea noastră. Consecințele sunt foarte grave pentru că sunt niște oameni de bună credință care cumpără niște apartamente pe niște proprietăți, care au fost dobândite ilegal prin fraudă. Aceste persoane trebuie să fie despăgubite. Dacă este vorba de un teren pe care trebuia să-l moștenească Primăria Municipiului București, putem să găsim o cale prin care acești proprietari să rămână acolo, dacă este un teren care trebuie să rămănă un domeniu public, nu există altă soluție decât să recumperăm acest teren. vorbesc despre terenurile care trebuie să fie parcuri de exemplu”.

Alte parcele sunt situate pe Bulevardul Aerogării, Calea Griviței sau pe Iancu de Hunedoara. În sectorul 5 a fost identificat un teren pe șoseaua Viilor, iar în sectorul 2 mai multe, toate în zone în plină dezvoltare.

Radu Mihaiu, primarul sectorului 2: „Pot să vă spun că au existat cereri de informații din partea DNA cu privire la astfel de acte întocmite sub fals. Am transmis toate aceste informații. Chiar anul acesta am făcut o completare cu privire la un dosar care a vizat baza RADET, unde s-au întâmplat acte de această natură. Inițial, terenurile erau ale statului. Au fost făcute, de exemplu, acte în baza cărora, pentru terenuri care ar fi trebuit să fie retrocedate în comuna Dobroești, ele au fost retrocedate în sectorul 2, terenuri, de altfel, mult mai scumpe. Unele dintre ele făcute în condiții cel puțin dubioase”.

Procurorii DNA au făcut, marți, 11 percheziții la firmele și domiciliile celor vizați. Deocamdată nu au fost făcute publice numele celor implicați, dar, conform unor surse din anchetă, sunt cercetate și persoane care au afaceri prospere.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 28-11-2023 19:16