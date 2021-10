O grădiniță nouă, construită în mai bine de zece ani, cu lacătul pe ea. Care este motivul

Mai bine de zece ani a durat construirea unei grădinițe noi în comuna Vurpăr, din județul Sibiu. Când, în sfârșit a fost gata, s-a pus lacătul pe ea.

Autoritățile locale nu au reușit să obțină autorizația de securitate la incendiu, deoarece clădirea se află prea aproape de șura plină cu fân a unui vecin. Ar trebui ridicat un zid despărțitor, dar primăria nu mai are bani și pentru asta.

Copiii din Vurpăr merg la grădiniță în aceeași clădire în care au învățat și bunicii lor. Aici, plouă prin acoperiș, porțiuni din tavan stau să cadă, tencuiala se desprinde, iar ferestrele nu se mai închid bine.

Bunic: "E veche și dărăpănată, plouă înăuntru acolo, plouă pe copii acolo."

Bunică: "Am sperat din an în an și tot mai rău e. Nu îi lasă pe copii să se ducă la grădinița nouă, vin tot aici la asta veche de când sunt eu copilă."

Noua grădiniță se află la numai 300 de metri distanță. Are două etaje, patru săli de clasă și băi moderne. A costat peste un milion și jumătate de lei, iar lucrările s-au întins pe 11 ani, între 2008 și 2019. Acum e gata, dar pompierii au constatat că hornul centralei termice e prea aproape de șura vecinilor, așa că au cerut construirea unui zid despărțitor.

Octavian Ciungan, consilierul primarului: "Amplasamentul acestei grădinițe a fost, inițial, în vechiul proiect, poziționată altcumva. Noi așa am găsit-o poziționată. A fost necesar până acum obținerea unei noi autorizații de construcții din partea Consilului Județean cu noul amplasament."

Liviu Toma , primarul comunei Vurpăr: "Tot ce ne încurcă pe noi, este zidul de urgență, altceva nu ar mai fi."

Reporter: Nu se putea face mai repede?

Liviu Toma: "Se putea, dar problema sunt banii. Noi suntem o comunitate, cum să zic, nu avem industrie aici, cu banii stăm mai rău, ca peste tot în țară."

Zidul care ar rezolva problema ar trebui să aibă opt metri lungime, și tot atât, înălțime. Și costă 150 de mii de lei.