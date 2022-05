O fostă asistentă din Sibiu a murit fără să-și primească pensia în ultimele șapte luni. Cazul a ajuns în instanță

Profimedia

O asistentă medicală din Sibiu s-a stins din viață pe un pat de spital, fără niciun venit, după 40 de ani de muncă și cotizații la stat.

Mai bine de șapte luni, fiica asistentei, care locuiește în străinătate, și o prietenă de familie au bătut la uși, au inițiat acțiuni în instanță, au întrebat, au implorat, au încercat să obțină un curator sau punerea sub interdicție pentru ca fosta asistentă să-și încaseze pensia. Toate demersurile au fost în zadar, scrie Turnului Sfatului.

Conform avocatei care s-a ocupat de acest caz, lipsa unei legi a făcut imposibilă punerea sub interdicție și, implicit, numirea unui curator.

Fosta asistentă medicală a murit la finalul săptămânii trecute.

Coșmarul a început în toamna anului trecut

Drama femeii a început în octombrie 2021, când, după o internare de două săptămâni la Spitalul de Psihiatrie din Sibiu a primit diagnosticul de demență mixtă. Imediat după ce a i s-a pus acest diagnostic, fosta asistentă și-a pierdut dreptul la semnătură și implicit, pensia obținută după 40 de ani în care a lucrat în sistemul sanitar și care nu a mai putut fi ridicată. Din păcate, femeia nu mai avea pe nimeni în țară. Stabilită în Elveția, singura ei fiică plătea de acolo un cămin privat din Sibiu la care mama ei a ajuns să locuiască.

"S-a scris negru pe hârtie că mama nu este în deplinătatea facultăților mintale, motiv pentru care nu-și poate încasa pensia.

Mi-au spus foarte clar că nu o poate ridica nimeni. Am fi avut o șansă dacă ar fi putut fi transferată direct la cămin. Am încercat treaba asta, dar cei de la cămin ne-au spus că ei nu iau responsabilitatea în sensul acesta pentru că nu am voie să dau adresa căminului ca și reședință a mamei și dacă ea nu are o reședință nu se pot vira banii", a afirmat fiica femeii.

S-au luptat cu morile de vânt

În acest context, cu ajutorul unei prietene a mamei sale, femeia a început o luptă în justiție. Rezutatul nu a fost cel așteptat.

"Prima acțiune în instanță pe care am făcut-o a fost o încercare de a obține un curator, dar soluția în cazul doamnei era punerea sub interdicție, însă această punere sub interdicție nu este legiferată momentan, pentru că a fost dată o decizie de neconstituționalitate și nu are ce să facă efectiv. Am spus familiei că putem încerca pentru că sunt instanțe care permit și sunt instanțe care nu permit. Ne-am gândit să încercăm totul", a spus avocata care s-a ocuptat de acest caz.

Apoi, a fost demarată a doua acțiune în instanță pentru punerea sub interdicție. Și aceasta a fost respinsă.

Nici Primăria nu le-a ajutat pe femei.

La jumătatea lunii mai fosta asistentă a ajuns, în stare gravă, la spital. Femeia avea escare pe corp care au ajuns până la os, pentru că nu se putea deplasa. Avea și o fractură la umăr pentru care nimeni nu avea o explicație. În cele din urmă, ea s-a stins fără a beneficia de pensie.