O fetiță de 6 ani a scăpat ca prin minune, după ce o rudă a lovit-o cu mașina

O copilă de doar şase ani a scăpat cu viaţă ca prin minune, după ce o rudă a lovit-o cu maşina. Şoferul, în vârstă de 27 de ani, care nu avea nici permis de conducere, venise în vizită la părinţii fetiţei, în localitatea Miuleşti din judeţul Dâmboviţa.

El a vrut să dea cu spatele şi susţine că nu a văzut-o pe cea mică lângă autoturism. Din fericire, copilă, care a suferit o operaţie pe cord deschis în urmă cu un an, este acum în stare stabilă.

Şoferul, care este şi finul părinţilor copilei rănite, oprise la poarta acestora să schimbe câteva vorbe. Deşi nu are permis de conducere, a venit la volanul maşinii. La plecare s-a produs necazul.

Dănuț Tudorache, șofer: "Am oprit, am dat pe avarii, m-am asigurat stânga, dreapta că nu e niciun copil. Când am vrut să dau înapoi am acroșat-o pe partea dreaptă a autovehiculului, decât am atins-o şi a căzut jos."



Reporter: "Aveţi permis de conducere?"



Dănuț Tudorache, șofer: "Nu, sunt în şcoala de şoferi".

Marius Pârvu, prietenul şoferulul: "Ştie foarte bine să conducă. Mai avea trei săptămâni şi dădea sala".

Scenele s-au derulat sub privirile îngrozite ale mamei fetiţei.

Cristina Zamfir, mama fetiţei: "Finul meu a trecut pe stradă, a trecut de mine, a pus frână, a dat cu spatele înapoi şi fetiţa mea, în timpul ăla, a vrut să traverseze să ia un pumn de nisip, să se joace. Finul a dat brusc înapoi şi a lovit-o cu spatele. Mă gândeam că pot să o pierd în momentul ăla".

Accidentul i-a îngrozit pe toţi cunoscuţii, mai ales că ştiau că fata are sănătatea şubredă.

Vecină: "A fost bolnăvioară, e operata pe inimă, nu ştiu dacă e un an de când a operat-o pe inimă".

Vecin: "Copilul cred că a fugit în spatele maşinii şi el în timpul ăla a dat în spate. N-a văzut-o, sigur n-a văzut-o, că dacă era să o ia cu fața era altceva".

Maşina a fost reţinută de poliţişti pentru expertiza tehnică.

Fetiţa a fost transportată cu ambulanţa la Spitalul judeţean din Târgovişte pentru investigaţii amănunţite şi îngrijiri medicale.

Din fericire, spun doctorii, în acest moment starea ei este stabilă. Între timp, poliţiştii au deschis dosar penal pe numele şoferului pentru vătămare corporală din culpă şi conducere fără permis.

