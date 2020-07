O femeie din Vaslui era să le dea foc vecinilor. Cum a pornit din greșeală un incendiu

Intervenția promptă a pompierilor a evitat astăzi un dezastru la marginea Vasluiului. Mai multe gospodării erau în pericol să ardă, nu departe de pădure, după ce o localnică a dat foc unor gunoaie.

Femeia a lășat flăcările nesupravegheate iar vegetația uscată din jur s-a aprins ca iasca. Oamenii au sunat disperați la 112.

Alarma s-a dat la prânz. Flăcările s-au extins extrem de repde, în vegetația uscată, pe vânt puternic.

Locuitorii din zonă au ieșit îngroziți în stradă, de teamă ca focul să nu ajungă și la ei. Au stat cu sufletul la gură, cât au intervenit pompierii.

Pompier: ”Vine apa, vine, vine! Hai, că le ia foc casa la ăia! Alex, vino tu”

Pompier: ”În dreapta, arde plastic acolo! Mai e o margine acolo, sunt adidași, plastic”

Femeia de la care a pornit vâlvătaia sunase la 112.

Femeia care a dat foc la gunoi: ”Am dat foc la gunoi, în deal încolo.”

Reporter: ”Nu v-ați dat seama că e periculos ?”

Femeia care a dat foc la gunoi: ”Nu mi-am dat seama. Dar o fost o fracțiune de secundă. Atâta a durat și când am ieșit afară și am văzut fum am sunat la pompieri. (...) Nu am supravegheat focul.”

Localnică: ”A luat foc peste tot și am sunat pompierii. Era în apropiere de animale, de casă. Trebuia să anunțăm neapărat. O neatenție a vecinei.”

Reporter: ”Sunt multe case?”

Localnică: ”Sunt foarte multe. Mai sunt și mai sus de noi case, aproape de pădure.”

Localnică: ”Am văzut flacăra. Din casă se auzea cum trosneau ce ardea. Vai de mine! Niște oameni care nu fac curat în ogradă, dau foc la gunoaie, nu își duc gunoiul.”

Marius Stanciu, purtător de cuvânt al IJSU Vaslui: ”Un localnic a dat foc la gunoaie, focul s-a extins la vegetația uscată și a fost pericolul de propagare la locuințele din apropiere. Au ars 5 tone gunoaie și material plastic și o jumătate de hectar de vegetație uscată.”

Femeia neglijentă ar putea fi amendată cu 500 de lei.