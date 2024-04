O femeie din Neamț a fost jefuită de un băiat de 19 ani pe care îl avea în grijă. Hoțul a lăsat-o fără 30.000 de lei

Banii i-au fost furați din casă de un tânăr în vârstă de 19 ani pe care l-a primit în familie și de care a avut grijă că de propriul copil.

Suspectul a fugit cu mica avere, însă polițiștii l-au găsit și l-au încătușat, fiind acuzat de furt calificat.

Femeia în vârstă de 51 de ani din comuna Tupilaţi, județul Neamț povestește că fiul ei a vândut acum câteva zile mai multe capre și a reușit astfel să adune 30.000 de lei.

A simțit că îi fuge pământul de sub picioare în momentul în care și-a dat seama că a fost prădată și a sunat la 112. Imediat s-a gândit că ar putea fi isprava tânărului pe care l-a primit la ea în casă și care muncea uneori la stâna familiei.

Liliana Vieru, victima: „A ajuns de m-a urmărit pe mine unde am ascuns bani în şifonier. Eu l-am lăsat cu copiii şi m-am dus în grădină. Am venit direct în casă, m-am dus în şifonier că mi-a sărit prin cap când am văzut că nu e bicicleta. M-am uitat în şifonier şi portofel nu. Am tras tot, tot din şifonier cum a găsit şi poliţia."

Suspectul de 19 ani a fugit cu banii, dar a furat și o bicicletă din curte și un telefon mobil. Poliţiştii au început căutările și au reușit să dea de urma lui.

Ramona Ciofu, IPJ Neamţ: „Acesta a fost reţinut pentru 24 de ore cercetările fiind continuate sub aspectul săvârşirii infracţiuniide furt calificat."

Când a fost prins, individul mai avea doar 17.000 de lei. Cu restul banilor cumpărase electronice.

Liliana Vieru, victima: „Banii ăia îs bănuții să cumpere o bucată de teren să facă casă la copilaşi. A rămas cu copiii pe drumuri din cauza la un om care mi-am făcut milă de el, l-am crescut de mic. L-am îmbrăcat, l-am încălțat, m-am comportat cu el exact ca un copil de-al meu."

Oamenii legii ne sfătuiesc să nu păstrăm sume mari de bani în casă.

