O femeie din Bacău a căzut în plasa hoților prin metoda „accidentul”. Cât a pierdut

O fostă profesoară din judeţul Bacău a căzut în plasa escrocilor şi a pierdut dintr-un foc 35.000 de lei, păcălită prin clasica metodă „accidentul”.

Femeia a fost sunată pe telefonul fix şi cineva, care s-a dat drept fiul ei, i-a spus că a suferit un infarct şi este nevoie rapid de bani pentru un transfer la Târgu Mureş.

Fără să mai stea pe gânduri, femeia a dat toţi banii din casă unei necunoscute venite la poartă. După ore bune şi-a dat seama de înşelăciune.

Biata femeie are 81 de ani şi locuieşte în comuna Târgu Trotuş. La unu noaptea a primit telefonul care a înspăimântat-o.

Florica Vleja, victimă: „M-a sunat cineva de la Bacău cu vocea copilului meu, că „mamă am făcut infarct şi uite, îţi dau doctorul să vorbeşti cu el.” Apoi am vorbit cu doctorul şi mi-a spus că vrea să îl salveze şi să îl ducă la Târgu Mureş. M-a întrebat câţi bani am şi că o să trimită asistenta.”

Bătrâna s-a speriat foarte tare şi nu s-a mai gândit decât la sănătatea copilului ei.

Florica Vleja, victimă: „Mă ţinea mereu la telefon, să nu am timp să mă gândesc să dau telefon la cineva. Mă rugam să se facă băiatul sănătos.”

Falsul medic a anunţat-o pe bătrână că va trimite o asistentă să ia banii. La poarta bătrânei a venit în scurt timp o necunoscută, care a luat cei 35 de mii de lei şi dusă a fost.

Abia dimineaţa, bătrâna şi-a sunat fiul, şi cu amărăciune şi-a dat seama că a fost păcălită.

Gina Forcoş, vecină: „Cică ia cartea de telefon că numai pe numere fixe sună.”



Reporter: „Cum ar fi trebuit să procedeze?”



Vecină: „Păi să nu răspundă la ora aia la telefon, că poate păcăli pe oricine. Să pună mâna pe telefon să sune pe băiat, pe cine are şi să întrebe dacă este aşa ceva sau nu.”

Localnicii spun că în aceeaşi noapte escrocii au încercat să păcălească, după aceeaşi schemă, mai multe familii.

Costică Vieru, vecin: „Ai dat un telefon, vezi ce face şi îţi dai seama că te fentează.”

Poliţiştii încearcă să dea de urma făptaşilor.

