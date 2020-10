O femeie a fost prădată de borcanul în care avea ascunși banii. Hoțul era un vecin care îi tăia lemnele

O femeie de 83 de ani din judeţul Bacău i-a rugat pe doi vecini să o ajute şi să îi taie niște lemne pentru foc, iar asta era să o coste toată agoniseala de-o viață.

Unul dintre ei a găsit 15 mii de lei, bani economisiți de femeie și ascunși într-un borcan, și a fugit cu ei. Din fericire, celălalt bărbat a alertat poliția şi a ajutat-o să-și recupereze banii. Suspectul a ajuns pe mâna anchetatorilor, și a fost reținut pentru 24 de ore.

În prag de iarnă, bătrâna s-a gândit să se pună la adăpost şi a chemat doi vecini să o ajute cu lemnele. Doar ca unul dintre ei a dat peste agoniseala femeii, deşi aceasta le indicase până unde au acces, şi s-a făcut nevăzut.

Ileana Dimofte: „Acolo i-am avut. În colţ acolo şi borcanul l-am găsit aruncat acolo.”

Reporter: Borcanul se vedea dacă intrai în magazie?

Ileana Dimofte: „Cum să se vadă, că erau lemnele, erau 3 rânduri de lemne şi el a luat, parcă a ştiut, drept din colţul ăla. Uite că aici au rămas necrăpate. I-am zis să ia numai primul rând ca eu ştiam ce am acolo".

„Eu aveam nevoie să îmi crape cineva lemnele şi să mi le aducă pe hol ca la iarnă să nu ies, că poate alunec şi mă găseşte moartă. Eu am avut 3 rânduri de lemne şi aşa în fund tot 3. Eu am pus borcanul drept în colţ la atâta distanta şi am continuat rândurile de lemne" a explicat femeia.

Bătrâna a vrut să verifice cum merge treaba şi a văzut lemnele mişcate unde avea banii. Când şi-a dat seama că îi lipsesc cei 15 mii de lei, l-a acuzat pe celălalt bărbat, care era prezent. Omul, ştiindu-se nevinovat, a alertat poliţia.

Stanciu Gheorghe, Poliţia locală Sascut: „După două ore de căutări l-am găsit pe una din străzile din Sascut. Nu a dorit să spună care a fost motivaţia care l-a atras să ia banii. Norocul ei ca unul dintre cei doi lucrători a fost de bună credinţă".

”Mi-a zis bătrâna că îi lipsesc banii. M-am dus repede după el şi i-am găsit banii în buzunar” spune celălalt vecin, pe care acum lumea din sat îl laudă că este cinstit.

”E foarte bun cu noi aici cu toţii. Nu se bucură la banul altuia sau nu ia în plus de la cineva" spun oamenii.

Cătălina Păduraru, IPJ Bacău: „Poliţiştii au luat măsura reţinerii pentru 24 de ore a unui bărbat de 41 de ani bănuit de comiterea infracţiunii de furt.”

Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă să ajungă la închisoare pentru că a poftit la agoniseala bietei femei.