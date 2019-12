O familie din Ploiești s-a trezit cu o mașină proiectată prin zidul casei. Cum s-a întâmplat

Pentru o familie din Ploieşti, deşteptarea de dimineaţă a venit cu o spaimă teribilă. Trei copii şi mama lor s-au trezit cu o maşină proptită în pat, după ce spărsese peretele casei.

Femeia aflată la volanul autoturismului a rămas blocată şi doar pompierii chemaţi de urgenţă au reuşit să o scoată din maşină. De vină nu este ea, spun poliţiştii, ci un alt şofer, în vârstă de 25 de ani, care nu ar fi acordat prioritate, într-o porţiune dificilă de drum.

Un zgomot puternic de ziduri năruite i-a trezit pe vecinii familiei, într-un cartier de la marginea Ploiestiului. Oamenilor nu le-a venit să creadă ce vedeau cu ochii lor: în casă era parcată ..o maşină.

Proprietara casei: "Noi eram în casă şi ne-am pomenit cu o bubuitură foarte mare şi uitaţi ce s-a întâmplat nu ştim care e de vină dintre şoferi. Câţi copii erau în casă. 4...3..3 . Şi mama lor. Dormeau."

Maşina ajunsă în camera copiilor a rupt mai întâi un gard, apoi a dărâmat peretele casei. Ca prin minune însă, femeia şi copiii ei, cu vârste între 7 şi 16 ani - nu au fost răniţi. Şoferiţa s-a ales cu doar câteva lovituri. Şi NU este ea vinovată de cele întâmplate, spun martorii şi poliţiştii.

Inspector de poliţie Daniela Drăghici, purtătorul de cuvânt al IPJ Prahova: "Un tânăr de 25 de ani care se deplasa la volanul unui autoturism nu a respectat semnificaţia indicatrului oprire intrând în coliziune cu un alt auto condus de o femeie. În urma impactului cel de-al doilea autoturism a fost proiectat în gardul unui imobil şi ulterior a ajuns în zidul construcţiei."

Gheorghe Dumitrescu, vecin: "Cel care vine de acolo are stop, e indicator acolo. Cel care vine de acolo, uitaţi, are indicatorul stop. Are prioritate ăştia care vin din faţă."

Vasile Mihai, rudă: "E foarte periculoasă intersecţia asta aicea, pentru că nu e prima oară care s-a întâmplat accidente aicea. Nu se respectă semnele de circulaţie."

Şoferii celor două autoturisme au fost duşi la spital să li se recolteze probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Rămâne de văzut însă cine şi când va repara casa în care locuiesc cei 3 copii.