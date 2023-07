O familie de nouă persoane din Neamţ a rămas sub cerul liber după ce un incendiu puternic le-a distrus casa

Pompierii sosiţi să stingă vâlvătaia nu au mai reuşit să salveze nimic şi spun că nenorocirea a pornit de la coşul de fum necurăţat.

În aceeaşi curte din comună Cândeşti erau casa bătrânească, o bucătărie de vară şi o casă nouă pentru care cu toţii au muncit în ultimii 10 ani. Fata cea mică era în casă iar tatăl a intrat în ultimul moment să o salveze.

Focul a pornit de la bucătăria de vară, apoi rapid s-au aprins casa bătrânească şi casa cea nouă.

Bieţii oameni au primit de la primărie un vagon şi o rulotă unde să se poată adăposti în aceste zile. Vor să ridice o nouă casă, dar ştiu că singuri nu se pot descurca.

Daniel State, primar Cândeştil: ”Au de toate cele au animale am fost şi eu astăzi acolo am văzut vaci viţei scroafe au de toate dar din păcate s-a întâmplat necazul ăsta. O să îi ajutăm. Eu deja am făcut toate demersurile. Am dus astăzi cheresteaua de mâine am vorbit cu vreo câţiva meseriaşi să începem construcţia casei celei mai noi care a rămas cât de cât în picioare”.

Unul dintre băieţi joacă fotbal de 5 ani şi reuşise deja să câştige 3 trofee. Erau cele mai mari bucurii ale lui şi acum a rămas doar cu amintirea. Cu mic cu mare acum toţi curăţa locul şi speră ca oameni cu suflet mare să le fie alături în acest moment greu.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 20-07-2023 17:16