O familie cu 3 copii a rămas fără casă din cauza jocului celor mici. Cum au pornit incendiul

Caz dramatic la Târgu Mureş. O familie cu trei copii mici a rămas pe drumuri după ce căsuţa de lemn în care locuia de zece ani a ars în întregime.

Pompierii au fost chemaţi în ultimul moment aşa că nimic nu s-a mai putut salva din locuinţă. Acum, cele cinci suflete stau într-o baracă improvizată şi speră să nu îi prindă vremea rea fără un adăpost mai bun.

Incendiul a distrus fulgerător căsuţa de lemn a familiei, de la marginea unei păduri din Târgu Mureş. Unul dintre copii s-a jucat cu o lumânare în timp ce mama era la adunat de lemne, iar fraţii şi tatăl erau la cumpărături.

Vecin: "Feciorul mi-a dat telefon. Hai tată că e problemă că cineva a aprins casa şi atunci când am venit eu, casa era arsă, au fost pompieri poliţie. Nu umbla nicăieri nu-i lasă să meargă nici la şcoală, copii sunt murdari, nu au condiţii, apă cărăm cu tractorul cu căruţa."

Vasile Gernyeszegi, proprietarul casei: "Copilul a rămas acasă cu nevasta, nevasta s-a dus în pădure să adune uscături, copilul s-a jucat cu o lumânare aici era o baracă de spaimă, copilul a aruncat lumânarea şi din cauza asta a ars toată casă."

Vecinii au fost cei care au observat incendiul şi au chemat ajutoare. A fost însă prea târziu: pompierii nu au mai putut salva nimic.

Doboş Ildiko, soţia: "S-a aprins pătura şi de acolo a luat foc toată casa, nu am apucat să fac nimic, am strâns un pic şi a trebuit să chem pompierii. Vecina m-a anunţat să vin repede că a luat foc tot. Peste noapte am dormit acolo sub acoperiş trei copii mici şi doi mari. N-au nimica, a ars totul şi hainele lor şi al noştri."

Copiii: doi băieţi de cinci şi şapte ani şi surioara lor în vârstă de şase ani, sunt crescuţi de unchiul lor şi soţia acestuia, şi ei oameni sărmani, care lucrează cu ziua.

Locuinţa de lemn a familiei le-a fost construită în urmă cu zece ani, cu ajutorul unei fundaţii din oraş. De când s-a întâmplat nenorocirea, oamenii se adăpostesc într-o baracă improvizată.

Nu mai au nici haine, nici mâncare sau mobilier. Speră că oamenii cu suflet mare să îi ajute să îşi refacă locuinţă, până în iarnă.

