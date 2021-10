O echipă din Rusia a câștigat 18 milioane de dolari la DOTA 2, turneul de gaming organizat pe "Arena Națională"

18 milioane de dolari. Iată suma uluitoare câștigată de o echipă din Rusia la turneul ''DOTA 2'', organizat la București.

Arena Națională a fost, timp de o săptămână, gazda unui festival de jocuri pe computer cu zeci de milioane de spectatori virtuali din întreaga lume. Din cauza crizei sanitare, publicul nu a avut acces în tribune.

Echipa câștigătoare, Team Spirit, are de-acum în conturi aproape 20 milioane de dolari. Este premiul cel mare acordat la The International, evenimentul care a avut loc la București, pe "Arena Națională". Gazonul a fost acoperit de o scenă imensă pe care au stat jucătorii.

Miposhka și-a petrecut adolescența jucând DOTA 2. La acest turneu el și colegii lui au avut un parcurs spectaculos și chiar din faza grupelor au întâlnit echipe prestigioase. Meciul cu echipa satelit a Paris Saint-Germain, LGD i-a făcut pe toți milionari. Visau la asta de când s-au apucat de Dota 2.

Yaroslav Naidenov - Miposhka: "Am peste 20.000 de ore. Am început să joc Dota de la 11 ani, acum am 23. De regulă, încerc să mă concentrez la meci, la adversari și încerc să mă pregătesc în consecință. Nici nu am timp să mă gândesc la premiu. I-am spus managerului meu că îi cumpăr o mășină nouă dacă câștigăm The International. Asta s-a întâmplat acum 4 sau 5 ani, dar tot a ținut minte. Deci asta trebuie să cumpăr acum".

DOTA 2 este un joc complex și greu de învățat.

Vlad Săteanu, antrenor echipa SG Sports: "În momentul în care ai 120 de eroi, fiecare cu abilități diferite, interacțiuni între toți eroii aceștia sunt practic o infinitate de posibilități".

Vlad este antrenorul echipei braziliene SG Esports. El este responsabil de strategia echipei lui.

Vlad Săteanu, antrenor echipa SG Sports: "Fiecare meci e diferit. Eu am 15.000 de meciuri, probabil m-am uitat la peste 5.000. Cam asta e normal, toată lumea care a ajuns la turneul acesta joacă jocul de cel puțin 8 ani".

Este a 10-a ediție a acestui turneu. Premiile totale de anul acesta au ajuns la peste 40 de milioane de dolari.

Acestea au fost împărțite astfel: Team Spirit, echipa campioană a luat 18.2 milioane de dolari, PSG.LGD, care a pierdut finala, a luat 5.200.000 de dolari, iar locul 3, Team Secret, a încasat 3,6 milioane. Au fost bani și pentru cei care nu au ajuns pe podium. Locul 4 a luat aproape 2,5 milioane de dolari.

The International este evenimentul Valve, creatorii jocului gratuit DOTA 2. Banii pentru premii vin de la utilizatorii din întreagă lume.