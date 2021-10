O comună din Botoșani nu a înregistrat niciun caz de Covid în ultimele două săptămâni

În vreme ce mai toate localitățile sunt în scenariul roșu, o comună din Botoșani a reușit performanța să nu înregistreze niciun caz de Covid în ultimele două săptămâni.

Primarul susține că un factor important l-a avut colaborarea dintre edili, preoți și profesori, pentru a-i convinge pe oameni să respecte riguros regulile sanitare și să se vaccineze.

În statistica oficială facută de DSP Botoșani, comuna Știubieni figurează cu zero cazuri de Covid în ultimile două săptămâni.

Pare un miracol, în condițiile dezastrului general. Edilul comunei susține că aproape 40% din populația localității este vaccinată, iar munca de convingere a fost dusă atât de asistentul social, cât și de preoții si profesorii din comună. Iar cine nu s-a vaccinat, respectă cu strictețe măsurile sanitare, spune primarul.

Pavel Stefanache, primarul comunei Știubieni: „La nivelul comunei am avut o colaborare perfectă cu cadrele didactice, cu unitatea sanitară de aici. Am colaborat foarte bine și cu preotul stareț de la mănăstire și ceilalți doi preoți de la nivelul comunei. Toți am făcut un front comun și nu există persoană la nivelul comunei care să nu știe regulile de protecție”.

Preotul din comună a fost cu atât mai convingator, cu cât el a trecut prin boală și avea credibilitate.

Ioan Grosu, preot: „Trecand prin boală și mai ales văzând atâția oameni tineri care mai puteau face ceva pentru familie, lucrul acesta m-a îndârjit, chiar dacă am primit critici pentru ca să ne vedem doar de rugaciune. Nu! Noi suntem în slujba poporului și vrem un popor sănătos și la minte și la trup. Acum s-au convins toți că spitalele sunt pline, medicii sunt obosiți”.

Și asistentul comunitar este aproape tot timpul în teren. Nu reușește să îi convingă pe toți să se vaccineze, dar îi determină să țină seamă de măsurile de protecție. Cei care s-au vaccinat se simt protejati.

Comuna are trei sate și în total 2.700 de locuitori, iar oamenii speră să rămână, până în sfârșitul pandemiei, fără cazuri de coronavirus.