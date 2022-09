O cisternă plină cu 30 de tone de motorină a derapat pe DN2 și a intrat într-un gard. Șoferul a pierdut controlul volanului

Cisterna venea de la București și se îndrepta către Republica Moldova. Șoferul a pierdut controlul volanului, a derapat și a intrat în gardul unei case. Mai multe echipaje de pompieri s-au deplasat de urgenţă la fața locului. Încărcatura nu a fost afectată, dar au existat scurgeri de motorină din rezervorul camionului.

Șoferul a pierdut controlul volanului

Cisterna înmatricultă în Ucraina, încărcată cu motorină, mergea de la București spre Republica Moldova și era condusă de un șofer de 56 de ani.

În localitatea Limpeziș, șoferul nu a adaptat viteza pe carosabilul umed. În apropierea unei treceri de pietoni a frânat, pentru că erau persoane angajate în traversare, și a derapat. A intrat pe sensul opus și s-a oprit în gardul unei case, pe care l-a dărâmat.

În urma impactului, rezervorul camionului s-a spart și a curs motorină pe carosabil. Mai multe persoane din apropierea accidentului au fost evacuate.

Romică Moise, primar Movila Banului: „S-a auzit o bușitură foarte mare, am ieșit repede la poartă. Când am ieșit la șosea, am văzut o cisternă intrată în gard, s-a auzit rasuflând, prima dată mi-am dat seama, am zis că este gaz. Imediat am rugat toată lumea să evacuăm toată zona, pentru că răsufla foarte tare, motorină din rezervor curgea”.

Șoferul cisternei care a derapat, nu a putut explica ce s-a întâmplat.

Șoferul cisternei: „S-a întâmplat, ăsta e drum, e umed, e drum”.

Încărcătura nu a avut de suferit

Polițiștii au restricționat traficul, iar pompierii veniți la fața locului au asigurat zona. Chiar dacă cisterna a fost avariată, încărcătura nu a avut de suferit.

Mircea Eftenaru, purtător de cuvânt al Poliției Rutiere Buzău: „Ajuns în zona trecerii de pietoni, nu a adaptat viteza la condițiile de carosabil, acesta fiind acoperit cu apă, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a pătruns pe contrasens și s-a oprit în șanțul marginal”.

Traficul în zonă s-a desfășurat dirijat pe o singură bandă. Angajații de la drumuri au împrăștiat material absorbant în zona producerii accidentului. Dacă cisterna nu poate fi mișcată, atunci încărcătura de motorină va trebui mutată în altă cisternă.

