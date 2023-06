O butelie a explodat într-o locuință din Arghireșu. Cât de grav a fost rănit proprietarul

Salvatorii l-au găsit pe bărbat în curte, în stare de șoc.

Totul s-a petrecut în comuna Aghireșu, în miez de noapte. Bărbatul locuia singur de mai bine de un an, după ce s-ar fi despărțit de soție. Zgomotul puternic i-a speriat și pe localnici. Geamurile au fost făcute țăndări, iar cioburile au ajuns până în stradă. Și ușile au fost smulse de suflul exploziei, iar gardul a fost rupt.

Localnică: „Aici e holul ăsta mic, unde e geamul ăsta și mai încolo. Geamurile în bucătărie, de acolo se intră în cameră. Ia uite și geamul, tot tot tot dezastru.”

Bărbat: „Undeva în jur de ora 12 s-a întâmplat și a bubuit aici. Din câte am înțeles, băiatul era despărțit de nevastă”

Explozia a fost provocată în urma unor scurgeri de gaze de la o butelie. În momentul în care bărbatul s-a trezit și a aprins lumina în bucătărie, s-a produs deflagrația.

Femeie: „Eram în cameră și numai am auzit o bufnitură, buf, și am fugit în bucătărie, nu știam să mă duc în cameră la soț, am crezut că a crezut el din pat sau ce s-a întâmplat”

Suflul puternic i-a provocat bărbatului arsuri pe 20% din suprafața corpului, inclusiv la nivelul căilor respiratorii.

Paul Olar, purtător de cuvânt ISU Cluj: „Echipajele noastre l-au găsit pe bărbat în curte. Acesta era conștient și cooperant, dar prezenta multiple traumatisme.”

Reprezentanții spitalului au transmis că acesta este, deocamdată, în stare stabilă.

