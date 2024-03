O bunică din Galați și-a supus cei cinci nepoți, abandonați de mamă, la umilințe greu de imaginat. „Te încing de nu te vezi”

Cei cinci copii aflați în grija lor au fost abandonați în urmă cu 10 ani de mamă. Acum, după ce a văzut cum sunt tratați, femeia vrea să îi ia înapoi.

Mama și-a abandonat copiii în Spania acum 10 ani, după ce soțul ei a fost trimis în închisoare. Nu avea cum sa îi crească și a luat o decizie pe care avea să o regrete tot restul vieții. Acum, când a reușit să își găsească, în sfârșit, cei cinci copii, la bunicii paterni, a fost nevoită să privească aceste imagini.

Bunica, țipând la copii: „De ce ai mâncat fără știrea mea? Ți-am zis să nu mănânci fără știrea mea. Mănânci cât îți dau eu, mă! Tu înțelegi că eu nu te mai suport de nicio culoare. Să-ți aud vocea”.

Cei cinci copii cu vârste cuprinse între 11 și 17 ani, patru băieți și o fată, duc o viață de coșmar, într-o cameră minusculă, în apartamentul bunicilor paterni.

Niciodată nu li s-a dat voie să vorbească cu mama lor, iar când au avut abateri, au fost pedepsiți cu cureaua.

Bunica: „Te încing de nu te vezi. Dacă îți mai aud vocea, te încing”.

Băiatul de 16 ani: „Bătăi mereu, spunându-ne că suntem buni de nimic. Ne bătea zilnic. Și din motive foarte prostești. M-a bătut odată pentru că ma jucam cu cei mici și nu făceam curățenie. Cu cureaua. Mai avea momente când arunca cu cuțite, cu farfurii, cu tot ce prindea”.

După ce au văzut și ei aceste imagini, polițiștii au intervenit.

Ag. șef principal Ciprina Stoica, IPJ Galați: „Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu față de femeia de 69 de ani, bunica paternă a celor 5 minori. De asemenea, au fost întocmite două dosare penale pentru infracțiunea de violență în familie”.

Unul dintre băieți, de 16 ani, a fost încredințat mamei, pentru că și-a manifestat dorința de a pleca de la bunici.

Tania Calcan, purtător de cuvânt DGASPC: „Copiii au fost preluați în regim de urgență și acum se află într-un mediu sigur pentru ei. Patru dintre cei cinci frați au fost preluați”.

Mama copiilor: „Până acum jumătate de an nu am știut nimic de ei. Doar ce îmi spunea tatăl lor, că o duc foarte bine. Dar ce am văzut acum... nu e deloc bine”.

Reporter: Ce aveți de gând să faceți?

Mama copiilor: „Să mi-i iau cu mine pe toți”.

Echipa ProTV i-a contactat și pe bunicii copiilor, dar aceștia au refuzat să exprime un punct de vedere. Cei doi sunt cercetați pentru violență în familie. Deocamdată, bunica nu are voie să se apropie la mai puțin de 100 de metri de nepotul de 16 ani.

