O biserică din lemn, monument istoric vechi de 300 de ani, s-a transformat în cenuşă din cauza inconștienței unor oameni

O biserică din lemn foarte valoroasă, din Vidra, județul Arad, monument istoric vechi de aproape trei sute de ani s-a transformat în cenuşă din cauza inconștienței unor oameni care au făcut focul în apropiere.

Voiau să curețe terenul de uscături, însă nu au fost atenți, iar flăcările au distrus lăcașul de cult, dar și un gorun secular. Polițiștii anchetează incendiul.

Biserica de lemn din Vidra era considerată de specialiști o adevărată nestemată. Era una dintre cele mai vechi și reprezentative biserici de lemn din zonă, construită în 1724. Astăzi ea e distrusă complet, din cauza focului lăsat nesupravegheat. În doar zece minute, flăcările au transformat-o în scrum.

Localnic: ”Cineva a pus foc aici. Acolo eram nu am avut ce-i face nu aveam apă nimic. În biserică erau icoane cărţi tot ce aparţine de biserică obiecte de valoare vechi de patrimoniu am scos icoane un dulap cu cărţi ce am putut am salvat toate erau vechi”.

Localnicii au privit neputincioși cum focul a pus la pământ un monument istoric.

Localnică: ”Păcat am avut şi noi în sat două monumente importante, biserica de lemn şi gorunul de sute de ani nu le mai avem nici pe astea. Cine a dat foc nu trebuia să plece şi dacă a văzut că-l scap de sub control trebuia el să anunţe uite am făcut foc şi l-am scăpat trebuia să anunţe 112”.

Polițiștii au deschis un dosar penal, pentru distrugere din culpă.

Radu Giurgelea, primar comuna Vârfuri, județul Arad: ”S-au dus scântei spre turnul biserici care ca o torţă s-a aprins şi a fost şi în 10-15 minute a ars tot, totul s-a distrus fiind un lemn uscat cu o vechime aşa de mare. Din discuţiile cu cetăţenii din inconştienţă unor persoane”.

Biserica din Vidra urma să fie pusă în siguranță prin proiectul "Ambulanța pentru monumente".