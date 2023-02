O bătrână de 81 de ani a fost salvată după trei zile de agonie. Femeia nu a mai reușit să strige după ajutor

Norocul ei a fost cu un vecin care i-a bătut la ușă, îngrijorat că nu mai vede fum ieșind pe hornul casei.

Vecin: „Doamna era acolo, undeva căzută jos de pe pat, probabil pentru că nu mai avea putință să se mai ridice. Am intrat acolo, am ridicat-o, am pus-o pe pat, acolo, am îngrijit-o. Da, da. Era conștientă, sigur că da. Sigur că da”.

În plină iarnă și cu puține lemne în gospodărie, femeia de 81 de ani din satul Ipatele a rămas a nimănui, după ce singurul ei copil a plecat peste hotare, la muncă. Vecinii spun că sărmana femeie nu mai ieșise din casă de vineri după-amiază, dar abia luni cineva i-a bătut la ușă. În final, femeia a fost dusă la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași.

Vecin: „A fost salvată, într-un final. Cam târziu, de o oră mai era nevoie. Eu, de vineri, nu am mai văzut mișcare. Nu, nu. E greu pentru un bătrân să nu aibă pe nimeni care să îi treacă pragul casei. Sunt foarte mulți bătrâni cu pensie de la CAP”.

Vecină: „O femeie în vârstă, bolnavă. Nu. După ce o să vină din spital, o să pună o persoană să aibă grijă de ea. Ajungem la o vârstă, avem nevoie de ajutor. Marea șansă a fost că au găsit-o, ei au observat că nu mai iese fum, stând aici, lângă Primărie, și au acționat imediat”.

Băiatul bătrânei este plecat la muncă în Germania, și nu poate face mare lucru pentru mama lui.

Daniel Năstase, fiul femeii: „Dacă plec de aici mă dă și afară, nu îmi mai dă nici banii. Până acum am stat și m-am chinuit cu viața mea și a mamei, asta am făcut”.

Horia Gacia, viceprimar: „O urmărim în fiecare dimineață și vedem când nu iese fum, înseamnă că este o problemă. Ne-am mobilizat. Noi trebuie să avem grijă de ea, aici, să găsim o modalitate de a o îngriji”.

Deocamdată, pensionara este internată în spital și va mai rămâne o perioadă sub supraveghere medicală. Cei de la Primărie spun că nu i-au găsit, deocamdată, un loc de cazare într-un centru social, pentru că toate spațiile de acest tip din județ sunt complet ocupate.

