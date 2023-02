Bătrâna care a sunat la 112 de frig și singurătate a ajuns la spital după vizita asistenților sociali, care i-au vorbit urât

Femeii i s-a făcut rău și a avut nevoie de îngrijiri medicale după vizita a două angajate de la Serviciul de Asistenţă Socială al Primăriei Constanța, care ar fi trebuit să o ajute. În schimb, ar fi țipat la tea și i-ar fi vorbit pe un ton dur, potrivit Observator de Constanța.

„Stau și mă gândesc de multe ori. Azi-noapte mi-a fost cam rău. Nu ne-am certat, dar față de o zi înainte cu totul schimbat. În rău. Domnul Gabriel mi-a zis că dacă nu era acolo mă luau. Ce m-a deranjat este că încă cu o zi înainte am întrebat: merg la azil, dar casa îmi rămâne? Și mi-au spus că da. Ieri mi-au zis că odată ce plec, nu mă mai leagă nimic. Ieri chiar sincer vă spun, nu m-am putut abține și am început să plâng. M-am speriat, azi-noapte n-am dormit deloc, am fost foarte agitată. Și acum nu mă simt bine”, a mărturisit Elena Bocioagă.

La scurt după vizita celor două femei, bătrâna a început să se simtă rău. Nu a putut să doarmă, iar a doua i-a crescut tensiunea. Așa că polițistul local care a făcut public cazul a sunat la 112 și a chemat salvarea.

„S-a primit apel pentru o pacientă care prezența vertij. I-au acordat ajutor și au dus-o la spital cu consult de specialitate”, a declarat Claudia Tatarici, purtător de cuvând la Serviciul de Ambulanță Județean Constanța.

Primăria a început anchetă disciplinară privind comportamentul celor două angajate și promite sancțiuni.

Șefa Serviciului de Asistență Socială susține că avea cazul bătrânei în monitorizare, dar nu își poate explica de ce nu știa că această nu are apă curentă de ani de zile și că nu are căldură. Observator de Constanța scrie, însă, că vizitele și verificările au început abia după apariția în presă a cazului.

Sursa: Observator de Constanța Etichete: , , , Dată publicare: 03-02-2023 19:42