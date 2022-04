Pe un carosabil umed, cu viteză prea mare și anvelope neadaptate, un șofer a făcut o adevărată cascadorie.

Spre norocul tuturor, acrobația lui s-a terminat doar cu o tamponare și cu o constatare amiabilă. Specialiștii în conducere defensivă și producătorii de anvelope cred că e mai bine să ținem cauciucurile de iarnă mai mult timp pe mașini, pentru ca vremea se menține rece, în ultimii ani, până aproape de luna iunie.

Incidentul s-a petrecut duminică, aproape de prânz, la intrarea în localitatea Movileni, de lângă Galați. Afară ploua mărunt și nu erau mai mult de 7 grade.

Cătălin a văzut acrobația de la volanul mașinii în care se afla împreună cu părinții.

Cătălin Andrei, martor: „Dintr-o dată l-am văzut că a deraiat și am pus o frână bruscă, cât să încerc să-l evit. Spre norocul nostru și al lui, a reușit să ne evite pe amândoi. Ghinionul lui a fost că a lovit cealaltă mașină, din spate. Dar, din ce-am înțeles, n-au fost victime”.

Incidentul s-a petrecut într-o curbă periculoasă, după cum arată și indicatoarele rutiere. Specialiștii care au văzut imaginile au căzut de acord asupra unui lucru foarte important: viteza a fost una dintre principalele cauze, viteza care este, de altfel, pe locul doi în topul cauzelor producerii accidentelor grave în România.

Polițiștii au văzut imaginile care au apărut în spațiul public și îl caută pe șoferul loganului albastru.

Comisar șef Gabriela Costin, purtător de cuvânt al IPJ Galați: „În cazul în care, în această situație, se constată o încălcare a regimului rutier, respectiv neadaptarea vitezei la condițiile de trafic, conducătorul auto poate fi sancționat cu amendă contravențională cuprinsă între 870 și 1160 de lei”.

Legislația românească impune cauciucuri de iarnă dacă e zăpadă pe șosea

Nu știm ce fel de anvelope avea mașina albastră, însă toate indiciile duc fie spre cauciucuri foarte uzate, fie spre unele de vară. Legislația românească le impune, însă, șoferilor să aibă cauciucuri de iarnă dacă e zăpadă pe șosea, fără a face mențiuni legate de data din calendar sau de temperatura ambientală.

Robert Otoman, instructor de conducere defensivă: „Recomand să se rămână mai mult cu anvelopele de iarnă pe autoturisme. Idealul ar fi ca, de fiecare dată, în momentul în care temperatura crește mai mult de 7 grade, să avem niște anvelope de vară, pentru că anvelopa de vară are un cauciuc mai tare, gândită să reziste la temperaturi mai înalte. Și când temperatura scade sub 7 grade, să montăm niște anvelope de iarnă, pentru că aceasta este confecționată dintr-un cauciuc mai moale, care are proprietatea să reziste la temperaturile foarte scăzute. În momentul când temperaturile sunt foarte scăzute, cauciucul se întărește foarte tare și pot să ajung să am niște plastice pe roți, în loc de niște anvelope”.

Producătorii le recomandă șoferilor care circulă puțini kilometri anvelope all seasons, iar celorlalți să țină cont, în primul rând, de temperatura de afară, când fac trecerea de la iarnă la vară.

Lucian Drăguț, administrator de reprezentanță de anvelope: „Pentru mașina mea, îmi montez primul anvelopa de iarnă, în octombrie, și o înlocuiesc cu cea de vară cât mai târziu posibil. Cea de iarnă este foarte bună în condiții de temperatură scăzută, nu neapărat de zăpadă. Este importantă compoziția anvelopei, care se menține moale și în condiții de temperatură scăzută”.

În funcție de producător, există anvelope care sunt recomandate pentru diferite tipuri de carosabil: uscat, ud, cu mâzgă, zăpadă sau polei. Anvelopele de vară, la temperaturi sub 7 grade, devin foarte rigide și pierd mult din aderență. Cele de iarnă, însă, la temperaturi prea mari, se uzează și nu oferă siguranță.