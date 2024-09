Noul an școlar vine cu o noutate. Elevii care deranjează orele pot fi trimiși în sala de detenție

Noul an școlar vine cu o noutate: Cadrele didactice îi pot scoate din clasă pe elevii care deranjează ora și îi pot duce în așa numita „sală de detenție”.

Cum în majoritatea școlilor nu există prea multe spații libere, gălăgioșii riscă să fie exilați la bibliotecă. Măsura nu este obligatorie, susțin cei din Ministerul Educației, iar acum, în instituțiile de învățământ se discută dacă profesorii o vor aplica sau nu.

Într-un colegiu din Timișoara, elevii care deranjează orele ajung în fața consilierul școlar, care poartă cu ei discuții individuale. Însă, profesorii se consultă și cu părinții dacă să înființeze sau nu și „sala de detenție”, unde să fie trimiși cei care fac gălăgie.

Violeta Bontilă, director Colegiul Național „CD Loga”: „Atunci când au fost probleme ei au venit la bibliotecă, avem personal aici, care îi ghidează, le pune la dispoziție cărți și copiii vin aici să își facă temele”.

Conceptul apare din acest an școlar în Noul Statut al Elevului, aprobat de Ministerul Educației. Profesorul de la oră este cel care decide dacă un elev are un comportament inadecvat. Dascălul anunță dirigintele și consilierul școlar, care îl duc pe împricinat în sala desemnată. Acolo, copilul va fi supravegheat de un cadru didactic sau de bibliotecar până la finalul orei.

Cosmin Hogea, inspector general adjunct ISJ Timiș: „Ar trebui să facă diverse activități didactice, să citească, să își facă diverse teme, dar să nu perturbe ora”.

Totodată vor fi anunțați și părinții doar că între specialiști, părerile sunt împărțite.

Cristina Curea, consilier școlar: „S-ar putea să existe riscul ca un elev care nu are chef de matematică pentru că nu și-a făcut tema, nu vrea să fie scos la tablă să ia o notă mică, să deranjeze ora și să vină în camera de detenție și să stea liniștit. Practic noi nu am rezolvat o problemă, ci am premiat cumva un comportament”.

Sorin Ionescu, director „Colegiul Național Bănățean”: „Ideea de a crea un spațiu în care copiii să poată să studieze e binevenită. Nu sub forma unei detenții, ci sub forma detensionării unei situații ipotetice”.

La un colegiu din Oradea, profesorii s-au gândit la o denumire mai blândă.

Ruben Filimon, director Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” - Oradea: „Noi îi zicem „sală de reflecție”. Să reflecteze asupra comportamentului lui și felul în care el, practic ia dreptul altora la învățat”.

În cazul în care elevul devine recalcitrant și refuză să părăsească ora, conform regulamentului vor fi chemați părinții și polițiștii locali.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: