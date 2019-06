Nota 10 la Bacalaureat le aduce absolvenților un abonament gratuit la Festivalul Untold

Toți cei care vor lua anul acesta nota 10 la Bacalaureat vor primi câte un abonament gratuit pentru cele patru zile ale Festivalului Untold.

Însă nu doar aceștia vor avea parte de beneficii. Toţi elevii care se înscriu la Bacalaureat vor putea cumpăra abonamente la preţuri speciale, atât pentru Untold, cât şi pentru Festivalul Neversea.

“Pe lângă participarea gratuită la unul dintre cele mai bune festivaluri de muzică din Europa, Untold, absolvenţii de 10 vor primii fiecare şi câte un voucher în valoare de 500 de lei din partea Kaufland România, pe care îl vor putea folosi în festival. În plus, toţi cei care s-au înscris la examenul de bacalaureat în sesiunea din vară, vor putea achiziţiona abonamentul la un preţ special, atât la Untold, cât şi la Neversea”, au mai precizat organizatorii.

Pentru festivalul Neversea preţul va fi de 499 ron plus taxe din preţul final al abonamentului de 599 ron plus taxe, iar pentru Untold va fi de 715,20 ron plus taxe din preţul final al abonamentului de 892,32 plus taxe.

Festivalul Neversea are loc între 4 şi 7 iulie la Constanţa, iar Untold este programat între 1 – 4 august, la Cluj Napoca.

