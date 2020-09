Noi imagini cu o fată de 12 ani, bătută în Târgu Jiu. Una dintre agresoare, implicată și în cazul fetei de 13 ani

Poliția din Târgu Jiu a descoperit, în urma anchetei deschise după apariția imaginilor cu o minoră de 13 ani lovită și umilită de alte adolescente, o altă înregistrare video cu o fetiță de 12 ani, supusă unei agresiuni fizice din partea unor adolescente.

Potrivit pandurul.ro, fetița de 12 ani a fost bătută pe data de 15 iulie, de trei adolescente, printre care s-ar afla una dintre agresoarele minorei de 13 ani, în fața unei scări de bloc, fără ca nimeni să intervină.

Fata a fost bătută și umilită, la fel care cea de 13 ani, imaginile fiind postate pe contul de socializare al unuia dintre copiii implicaţi.

"În continuarea verificărilor efectuate, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu au mai identificat două filmuleţe apărute în spaţiul public, ocazie cu care s-au autosesizat cu privire la săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violente, constând în aceea că la data de ca 15 iulie a.c., trei tinere, cu vârste cuprinse între 12 şi 14 ani, din municipiul Târgu Jiu, în timp ce se aflau pe o stradă din municipiul Târgu Jiu, ar fi exercitat acte de violență asupra unei tinere de 12 ani din municipiu, respectiv pentru infracţiunea de ameninţare. Poliţiştii continuă cercetările pentru documentarea întregii activităţi infracţionale sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu", a anunțat IPJ Gorj.

Băiatul care a filmat, cu pistolul în mână pe Facebook

De asemenea, pe contul băiatului de 14 ani care a filmat pe minora de 13 ani, în timp ce era bătută și umilită, imaginile ajungând în atenția publică în cursul zilei de duminică, a fost găsită o filmare mai veche, de când avea probabil 10-11 ani, în care acesta le explica prietenilor cum se încarca un pistol.

Arma pare a fi una reală, iar poliţia face cercetări să afle dacă băiatul putea avea acces la un astfel de obiect, scrie pandurul.ro.

Copilul se aude pe filmare spunând "Pistol, pistol, să moară mama, mă duc la şcoală şi îi împuşc pe toţi".

Niciuna dintre victime nu a povestit nimic acasă

Potrivit sursei citate, nici minora de 13 ani, din filmarea de duminică, și nici cea de 12 ani, din filmarea din iunie, nu au spus nimic părinților, aceștia aflând totul de la poliție.

Se pare că în ambele cazuri este implicată una dintre adolescentele care au supus-o pe copila de 13 ani unor lovituri greu de imaginat. În ambele cazuri, polițiștii fac cercetări pentru lovire sau alte violențe.

"Fata mea a fost bătută în vară. Eu nu am știut nimic până aseară, când am văzut imaginile pe internet. Am recunoscut-o pe fată și am zis să vin la Poliție. Am făcut plângere. Fata nu mi-a zis nimic până acum. I-a fost frică și de-asta nu ne-a spus nimic și nici nu știu de la ce a pornit, dar am văzut că au bătut-o și pe acea fată sâmbătă. Ceva cumplit”, a spus tatăl fetei agresate în iulie.