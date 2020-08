Noi detalii în cazul șoferiței care a intrat intenționat cu mașina într-un polițist. Cum și-a motivat gestul

Apar detalii noi în ancheta deschisă de procurorii din Buzău după ce o tânără de 32 a lovit cu maşina un poliţist în misiune, care o urmărea cu motocicleta.

Anchetatorii au cerut o expertiză psihologică după ce şoferiţa, care se recomandă drept angajată a RAAPPS a declarat că pur şi simplu nu a avut discernământ în acele momente.

În imaginile noi apărute în spaţiul public filmate de o cameră de supraveghere dintr-o benzinărie se observă cum cei doi merg iniţial paralel când la un moment dat maşina condusă de tânăra de 32 de ani virează brusc la stânga chiar către motocicleta condusă de tânărul poliţist.

Acesta a fost momentul impacutului când poliţistul este aruncat de pe motocicleta care se loveşte violent de un taxi şi imediat explodează.

Vineri, tânărul de 29 de ani agent la poliţia rutieră este încă marcat de cele întâmplate. Spune că i-a făcut semn şoferiţei să oprească, pentru că se însera, şi a observat că maşina ei avea defecţiuni la sistemul de iluminare.

Ce a urmat a fost dincolo de orice închipuire: tânăra a încercat cu orice chip să scape de poliţistul care o urmărea şi chiar a trecut pe roşu în intersecţii.

Adrian Popa- Poliţia Rutieră Buzău: ”I-am făcut un semnal scurt să oprească, nu a oprit, am crezut că nu m-a observat. I-am făcut şi al doilea semnal moment în care a început să accelereze şi să fugă. Am crezut că la Unirii cu Averescu se opreşte, intersecţia mare, am văzut că e roşu la semafor am crezut că se opreşte, de unde, nu s-a asigurat, nu s-a uitat la nimic probabil că era prinsă cu fuga. A trecut pe roşu plin, am avut mare noroc că nu au fost alte maşini, puteau să moară persoane acolo”.

Poliţistul spune că nu s-a gândit niciun moment că este şi el în pericol de moarte.

Adrian Popa, Poliţia Rutieră Buzău: ”I-am făcut semnal cu braţul – opreşte, opreşte, s-a uitat la mine brusc şi în momentul în care s-a uitat la mine a virat stânga de volan, m-a lovit, s-a redresat şi şi-a continuat deplasarea. Dacă rămâneam pe motor mă duceam împreună cu motorul sub acel taxiu şi probabil ieşea mult mai rău”.

Imediat după accident câţiva şoferi au plecat în urmărirea autoturismului şi au transmis prin telefon datele poliţiei.

Adrian Popa- Poliţia Rutieră Buzău: ”Câţiva băieţi posibil de la instructorii auto din câte am înţeles care au plecat în urmărirea acesteia şi care au păstrat legătura telefonic cu dispeceratul şi cu colegii mei de la circulaţie şi cred că datorită lor a fost şi prinsă”.

Şoferiţa de 32 de ani a fost audiata de procurori dar nu a dat prea multe lămuriri.

Valerica Vasai, prim-procuror: ”Explicaţiile date de ea cu privire la împrejurările care nu a oprit la semnalul regulamentar al poliţistului nu prea aveau legătură cu cauza, nu erau plauzibile. Nu se legau, duceau la idei că nu ar fi avut discernământ în acele momente nu a dat o explicaţie pertinentă cu privire la motivele pentru care nu a oprit”.

Tânără de 32 de ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile.