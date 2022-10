Detaliul despre România care l-a fascinat pe Elon Musk: „De ce nu vorbeşte mai multă lume despre asta?”

Fondatorul Tesla și, de vineri, șeful Twitter, a închiriat faimosul castel pentru o petrecere privată de Halloween cu alți miliardari și vedete de Hollywood.

În trecut, Musk a rămas șocat după ce a descoperit că România și Ciad au steaguri asemănătoare.

„De ce nu vorbeşte mai multă lume despre asta?”, a scris el pe Twitter, alături de o poză în care apar cele două drapeluri.

Diferența dintre cele două steaguri este doar nuanța celor trei culori.

Why aren’t more people talking about this!? pic.twitter.com/iUFIBcDQrp