Noi detalii despre cazul Alexandrei Ivanov. Medicul de gardă de la Maternitatea din Botoşani este suspect în dosarul morţii

Medicul de gardă care nu a intervenit în cazul gravidei moarte în spitalul din Botoșani are în prezent calitatea de suspect.

Procurorii au făcut percheziții în casa doctoriței, dar și în locuințele asistentei și infirmierei care erau în acea noapte în tură. Între timp oamenii impresionați de moartea tragica a Alexandrei continua să-i aprindă lumânări, seară de seară.

Doctorița Mariana Pitrop este principalul suspect în dosarul morții Alexandrei. Pitrop a fost audiată și de o comisie a Colegiului Medicilor. Deși a fost suspendată din funcție pe perioada anchetei, doctoriță a contestat decizia și vrea să se întoarcă la lucru.

Era de garda în noaptea în care tânără gravidă a fost lasată să agonizeze șapte ore, până când spun cei din familie a murit de durere. Tânără avea o sarcina oprită din evoluție, iar doctorița ar fi ignorat-o.

După moartea Alexandrei cabinetul privat al doctoritei a fost vandalizat. Oamenii au scris acolo ultimele cuvinte ale Alexandrei: „Nu am aer.”

La perchezițiile pe care le-au făcut în casa medicului de gardă procurorii care cercetează uciderea din culpă au petrecut șase ore, timp în care au căutat răspunsuri și dovezi. Au ridicat la plecare mai multe înscrisuri și computere.

Vlad Miron, fratele Alexandrei: „Ea în continuare susține că și-a făcut treaba. Ea cel puțîn nu a venit toată noaptea la dânsa. După atâtea telefoane, după atâtea mesaje, dacă venea cineva s-o vadă.Dacă venea medicul, poate făcea un ecograf ceva sau un control abdominal și vedeau acolo că deja se formează cheaguri de sânge în interior. Dacă o monitoriza cineva își dădea seama de gravitatea faptei și intervenea cineva, dar atâta timp cât nu le-a păsat.”

Am încercat s-o contactam pe doctorița Mariana Pitrop, însă are telefonul închis.

În paralel, autoritățile au făcut percheziții și acasă la asistenta și la infirmiera care erau pe tură și ar fi putut s-o ajute pe Alexandra să rămână în viață.

Geanina Poroșnicu, avocatul familiei Alexandrei: „Vor mai fi suspecți. În mod cert așa prefigurăm. S-au putut foarte bine reconstitui datorită mesajelor deoparte și de alta între ea și membrii familiei între mediul membrii familiei între ei, momente în care avea nevoie de ajutor. Cerea ajutor și sigur post-factum după tragedie. Toate acestea sunt probe alături de înscrisuri. Va trebui să avem și momentul când cei care se fac vinovați, bineînțeles cu probe certe să plătească cu libertatea lor. ”

După moartea Alexandrei managerul spitalului a fost schimbat. Pentru a 14-a seară consecutivă oamenii au ieșit în stradă pentru a cere dreptate în numele Alexandrei. Aceasta avea acasă trei copii care încă o așteaptă.

02-09-2023 18:47