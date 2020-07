Noapte neagră pe șoselele din România. Accidente în serie, cu un mort și șase răniți

Accident cumplit luni seară, în comuna argeșeană Berevoiești. Un bărbat de 37 de ani, în stare de ebrietate și fără permis, a omorât o femeie de 52 de ani și a rănit alte două. Individul a fost reținut.

Unul dintre accidente a avut loc într-o comună din județul Argeș, unde un bărbat de 37 de ani, amețit de aburii alcoolului, deși nu avea permis, s-a urcat la volan.

În scurt timp a acroșat un autoturism parcat, iar din impactul puternic mașina a ajuns pe sensul opus, unde a lovit trei femei.

Una dintre ele, în vârstă de 52 de ani, a murit pe loc, iar celalalte două au fost rănite ușor și au intrat în stare de șoc.

Săteancă: ”Am auzit zgomotul, o bușitură mare și am ieșit. Și când am ieșit asta am văzut, ce vedeți aici. Fetele cele două plângeau și ea era pe jos acolo".

Fratele femeii moarte: "Chiar stăteam, mâncam oleacă și când am ieșit, ce să vezi aci! Porțile aruncate, aia lungită pe jos...".

Salvatorii sosiți la locul accidentului au încercat să o resusciteze pe femeie, însă fără succes.

Sătenii spun că în comună sunt mai multe persoane care conduc deși nu au permise de conducere.

Bărbați: ”El nu știe să meargă, nu are școală, nu are nimic. Cum să meargă la volan? Toată comuna are 40 de inși care au permise de Cehia și nu știe să se iscălească...".

Șoferul avea 0,6 în aerul expirat și a fost reținut. Marți va fi dus în fața instanței, cu propunere de arestare preventivă.



Alte două accidente au avut loc în județul Dâmbovița. Un motociclist a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost rănit pe Drumul Național 72, între Câmpulung și Târgoviște.

Tânărul de 27 de ani se afla pe motor împreună cu prietena sa, de 23 de ani.

Un alt șofer nu s-ar fi asigurat când ar fi vrut să schimbe direcția de mers și i-ar fi tăiat calea motocicletei.

A fugit de la locul accidentului, dar a fost prins

Alți trei oameni au fost răniți într-un accident de circulație produs pe drumul dintre localitățile Butimanu și Crevedia.

Din primele date, spun polițiștii, de vină pentru producerea accidentului ar fi un tânăr de 20 de ani.

Acesta nu ar fi adaptat viteza la condițiile de trafic și a lovit o mașină ce venea din sens opus, în care se aflau cei trei.

În urma impactului, șoferul mașinii de pe contrasens și cei doi pasageri de lângă el au suferit răni și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Mai mult, individul a fugit de la fața locului, însă polițiștii au reușit însă să îl identifice și să îl cheme la audieri.