Nelu Tătaru: Vom mări cantitatea de Euthyrox care va fi pusă pe piaţă

Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, joi, că va fi mărită cantitatea de Euthyrox care va fi pusă pe piaţă, având în vedere cererea mare.

„Producătorii au fost tot timpul alături de noi, au luat măsuri, încât am putut trece peste această perioadă în care Asia de Sud-Est şi India au fost afectate. În următoarea perioadă ne-am lovit de o lipsă de pe piaţă a Euthyrox şi Metformin, lipsă oarecum artificială, în contextul în care intrau pe piaţă 50.000 de Euthyrox, să spunem, dar stocul se epuiza foarte repede. Am luat legătura cu producătorii şi în perioada imediat următoare vom mări această cantitate care va trebui pusă pe piaţă”, a spus Nelu Tătaru, invitat la dezbatere online la DC News.

El a precizat că, în contextul infecţiei cu coronavirus, la nivelul României a existat la un moment dat şi un necesar de medicamente, care a trebuit să fie raportat şi în funcţie de evoluţia situaţiei şi pandemiei din China şi la nivelul Asiei de Sud-Est, inclusiv în India.

„Ca mari producători de materii prime, am avut nişte momente când a trebuit să ne facem o evaluare la tot ceea ce înseamnă medicamente. Agenţia Naţională a Medicamentului a făcut rapoarte repetate, având în vedere că era un şir de 13 medicamente care nu mai puteau fi produse, între care şi preparate care conţineau Paracetamol. Atunci am evaluat şi am găsit că aveam alternative la fiecare dintre ele, chiar la unele şi câte 35 de alternative”, a mai spus Nelu Tătaru.

Secretarul de stat a făcut un apel către populaţie să nu facă depozite de medicamente acasă, dând exemplu Euthyrox, în ultima săptămână sosind 28.000 de cutii care s-au epuizat foarte repede.

„Odată cu Starea de Urgenţă, în acele măsuri grupurile de lucru au iniţiat mai multe proceduri, iar cererile noastre au fost acceptate şi plafonarea preţului la medicamente şi la materiale sanitare fac ca şi această parte a problemei să devină un pic mai uşoară şi să o putem gestiona”, a afirmat secretarul de stat.