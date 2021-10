Un bărbat din Neamț a mers să culeagă ciuperci în pădure, dar a dat nas în nas cu trei urși

Un bărbat de 38 de ani din județul Neamţ poate spune că s-a născut a doua oară, după ce s-a întâlnit în pădure cu trei urşi și a scăpat doar cu câteva zgârieturi.

A reușit să fugă de animale, după ce a lăsat în urmă rucsacul cu ciuperci proaspăt culese. În goană, a căzut însă într-o râpă. De asta a ajuns la spital, dar medicii au decis că nu este nevoie să îl interneze, după ce i-au acordat primele îngrijiri.

Bărbatul locuiește în comuna Gârcina, la poalele pădurii. Are doi copii de crescut, iar ciupercile din această perioadă sunt principala sursă de hrană a familiei.

De dimineață, omul a intrat adânc în pădure să caute ghebe. La un moment dat, a văzut că în apropiere lui erau trei urși: unul s-a îndreptat direct către el.

Gheorghe Muciureanu, bărbatul atacat de urși: "A venit deodată cu viteză la mine. Am apucat să mă întorc cu spatele, mi-a dat în rucsac și am căzut în râpă departe. De acolo m-am târât și am ajuns la drum".

Bărbatul a fost găsit de un vecin care l-a dus cu mașina la dispensar.

Iulian Burculeţ, medic: "S-a prezentat la noi un pacient, după o întălnire cu ursul în pădure, cu mai multe plăgi în urma acestui fapt. I s-a acordat primul ajutor și a fost solicitată o ambulanță pentru a se continua îngrijitrile de specialitate".

Ana Ungreanu, vecina bărbatului: "Nu știu cât de norocos e, dar eu i-am spus chiar acum două zile că umblă singur și sunt urși. Sunt foarte periculoși și eu i-am spus, dar el să facă un ban, să aibă din ce trai".

Primarul spune că i-a avertizat în repetate rânduri pe localnici de pericol, dacă intră în pădure.

Gabriel Gontaru, primar Gârcina: "Să nu se aventureze prea mult în pădure, pentru că sunt situații în care animalele sălbatice vin până în proximitatea gospodăriilor".

Silvicultorii spun că ursul, de regulă, nu caută întâlnirea cu oamenii și atacă numai când se simte încolțit sau dacă o femelă își simte puii amenințați.

De această dată, bărbatul s-a ales cu câteva zgârieturi și o sperietură zdravănă.